Советник президента Литвы: ЕС направил Минску четкий сигнал по БелАЭС 28.11.2017, 13:33

Евросоюз солидарен с Литвой в вопросах Островецкой АЭС.

Выраженная Евросоюзом солидарность с Литвой по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) является важным и ясным посланием Минску, утверждает советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас. Об этом пишет delfi.lt.

"Именно на саммите Восточного партнерства, когда выступали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Совета руководителей Европы Дональд Туск, очень ясно указывая, что это проблема всех стран ЕС и что этому вопросу будет уделяться особое внимание, - для Беларуси этот сигнал был очень важным, и я считаю, что он был понят, что это вопрос не только Литвы", - сказал советник по внешней политике президента Литвы Нериюс Алексеюнас.

Он добавил, что Беларусь обязана демонстрировать открытость в вопросах ядерной безопасности, соблюдать международные конференции, проводить так называемые стресс-тесты.

Председатель ЕК Ж.-К. Юнкер в минувшую пятницу на саммите Восточного партнерства заявил, что проект БелАЭС, критикуемый Литвой из-за применяемых стандартов безопасности заботит всю Европу, и Брюссель внимательно будет за ним следить.