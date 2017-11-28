Во Львове почтили память героев Слуцкого восстания 28.11.2017, 13:43

Белорусы и украинцы помнят о борьбе за независимость своих стран в начале 20-го столетия.

Белорусы вместе с украинцами почтили во Львове память слуцких повстанцев, которые в 1920 году вышли на защиту Белорусской Народной Республики от большевиков, сообщает pravdatut.ua.

С белорусской стороны в торжественном мероприятии приняли участие руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, поэт Славомир Адамович, общественные и политические активисты.

«В 1920 году слуцкие крестьяне вышли на защиту тогдашней Белорусской Народной Республики против большевиков. Сегодня же две нации должны уметь объединяться, чтобы противостоять российской агрессии. Современные белорусы до сих пор должны бороться за свою нацию», - заявили участники акции.