Лукашенко идет на обострение с Украиной 8 Вадим Довнар

28.11.2017, 14:07

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Белорусский диктатор устраивает провокации с подачи Кремля.

В минувшую пятницу Лукашенко фактически нанес по Украине вообще и по ее президенту в частности упреждающий удар. Никак иначе разглагольствования Александра Григорьевича об обстоятельствах, сопутствующих аресту в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, трактовать нельзя.

Напомним, в конце предыдущей неделе Лукашенко вместо саммита Восточного партнерства отправился в Гомельскую область, где зачем-то стал говорить о «шпионском деле» с участием украинского журналиста Павла Шаройко, арестованном недавно на территории Беларуси. Неслучайность этих откровений в этот день очевидна. Президент Литвы Дали Грибаускайте так и сказала: «На территории Беларуси хозяйничает Москва, а не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск».

Таким образом, Лукашенко пришлось «отмазывать» Москву, «переводя стрелки» на Киев. Дескать, во всем виноват Порошенко, договорились же все по-тихому порешать, а «они подняли гвалт».

Толи Александр Григорьевич не в курсе о том, что президент в Украине не всесилен, и о деле Шаройко первыми заговорили вовсе не чиновники, а коллеги и родственники арестованного, толи ему просто понадобился повод для «наезда» лично на Порошенко, но сказано было то, что сказано: «Они (украинская сторона) подняли гвалт, все было выплеснуто в СМИ. Что мне оставалось делать?»

Хм…разве мало резонансных историй было за 2 десятилетия правления Лукашенко, которые он не комментировал?

Но в данном случае, как видим, сработало «не могу молчать»: «Я… сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть»…

О том, как на камеру узники КГБ умеют признаваться во всем, в чем нужно чекистам, нам известно еще со времени изобличения «слесаря и сантехника», якобы взорвавших минское метро в 2011 году. Как известно и о том, что «дополнительных материалах» говорят после того, как предоставлены «железобетонные» основные. (Иначе какой смысл в публикации вторых?)

Что же мы увидели в соответствующем сюжете Белорусского государственного телевидения? Или как говорил один из героев Арнольда Шварценнегера на ломанном русском «Какие ваши доказательства?»

Наверное, постоянно опускаемые Шаройко глаза в пол. От стыда, или может там находится шпаргалка?

Многие обратили внимание, что, по версии чекистов (местных или все-таки «московских кураторов»?) якобы целый полковник разведки хранил у себя уже отправленные в Центр донесения (незашифрованные?), но сейчас непосредственно о видео.

Так мельком показывается некий секретный документ, якобы похищенный Павлом. Так вот на нем неверный номер. На соответствующих бумагах в Минобороны, Генштаба ВС РБ указывается номер экземпляра секретного документа и в скобках – общее количество экземпляров данного документа: например, 1 (4). Данная депеша, небрежно прикрыта, так чтобы можно было заметить, что он адресован начальнику Генштаба ВС РБ. Но обязательная «шапка» бланка почему-то отсутствует. А ведь на ней непременно указывается, в каком структурном подразделении данный документ подготовлен, ставится его номер и дата. Может это черновик? Ага, с грифом секретно, логично да.

Все видео слежки за мужчиной – не пришей кобыле хвост, ни о каком шпионаже не свидетельствует от слова «совсем». Дальше больше. На 0:38 минуте нам показывают некую «ксиву» Шаройко, но если просмотреть покадрово, то на видео четко видно, что это удостоверение общественной организации «Объединение ветеранов разведки Украины». И что с того? Ведь никто и не скрывает, что до 2009 года Павел служил в ГУР МО Украины. Пресс-секретарем.

Ах да, «отдел журналистов под прикрытием». Надо полагать, что, забрасывая данное словосочетание в общественное сознание, «контора» готовит его к тому, что в этом «отделе» работает не один человек и вскоре будут разоблачены другие его члены. Как мы уже сообщали, есть сведения, что Шаройко – не последний иностранный корреспондент, за которым пришли из КГБ, и существует целый список потенциальных жертв.

Так или иначе, но возникает вопрос о том, что же Лукашенко на самом деле демонстрировал в ОАЭ президенту Порошенко? Неужели обсуждаемую «клюкву»? И не потому ли, что данные «доказательства» столь смешны, главам государства тогда удалось, если верить АГЛ, договориться о том, чтобы не раздувать из-за дела Шаройко вселенский скандал, а сделать так, чтобы его спустить на тормозах ко всеобщему удовольствию? И усилиями чьей воли удалось этому воспрепятствовать, доведя в результате ситуацию до конкретного перехода на личности, и влекущее весьма вероятное ухудшение двусторонних отношений между РБ и Украиной?

Вопросы, как представляется, риторические.

Вадим Довнар, «Гуляй поле»