В Гродно пассажир напал на контролера и убежал из автобуса 14 28.11.2017, 14:21

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Все происходящее было зафиксировано нагрудным видеорегистратором.

Милиция Гродно разыскивает мужчину, который 24 ноября применил силу по отношению к контролеру общественного транспорта и сбежал из автобуса во время проверки билетов.

- Случай произошел возле завода «Белкард» около 12:40 в автобусе 17-го маршрута. Контролер зашла в заднюю дверь и стала проверять проездные документы. Один из пассажиров очень быстро показал проездной, контролер не успела посмотреть месяц, который в нем пробит. Она попросила еще раз достать документ и вынуть его из футляра, - сообщает УВД Гродно.

На это мужчина ответил весьма агрессивно: он ударом оттолкнул сотрудницу троллейбусного управления и высказал то, что все-таки по нормам этикета не стоит говорить женщине, а позже убежал.

Все происходящее было зафиксировано нагрудным видеорегистратором.