Артем Милевский близок к переходу в болгарский «Лудогорец»1
- 28.11.2017, 14:24
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Форвард брестского «Динамо» может покинуть клуб.
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии, пишет «Трибуна».
К 32-летнему форварду проявляет интерес «Лудогорец». С футболистом ведутся переговоры.
Запрашиваемая брестчанами трансферная сумма — 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Милевский провел 15 матчей за брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей.