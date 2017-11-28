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Артем Милевский близок к переходу в болгарский «Лудогорец»

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  • 28.11.2017, 14:24
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Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» может покинуть клуб.

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии, пишет «Трибуна».

К 32-летнему форварду проявляет интерес «Лудогорец». С футболистом ведутся переговоры.

Запрашиваемая брестчанами трансферная сумма — 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Милевский провел 15 матчей за брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси, забил 5 мячей.


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