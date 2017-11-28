Готовит ли Трамп «джавелины» для Украины? 5 Стивен Бланк, atlanticcouncil.org

28.11.2017, 14:41

3,125

Фото: US Army/Wikimedia Commons

Что означают сигналы, полученные из США и Грузии.

Украина уже почти четыре года продолжает вести войну с Россией, после того, как Москва аннексировала Крым, а сепаратисты, поддерживаемые РФ, захватили власть на Донбассе в 2014 году. Многие эксперты утверждают, что американское оружие может изменить тактический баланс сил между Киевом и Москвой.

Президент Барак Обама не поддерживал эту идею, опасаясь обострения конфликта. Но теперь Совет национальной безопасности США утвердил пакет грантов в размере 47 миллионов долларов, позволяющий отправить на Украину противотанковые системы Javelin, а также противоракетные радары и оружие. Документ направлен на рассмотрение Дональду Трампу. Это последний шаг, который должен закрепить решения Государственного департамента, Пентагона и Конгресса США.

Как сообщается, Трамп выступает за то, чтобы Украина хотя бы частично заплатила за американское оружие. Но в целом Конгресс санкционировал передачу вооружения.

Некоторые правительственные эксперты выдвигали аргументы против таких поставок на Украину: например, коррупция в Министерстве обороны Украины, и тот факт, что Россия может поднять ставки в этой войне.

Да, Москва может пойти на эскалацию в случае поставок оружия на Украину, но расходы на эту войну для России будут ошеломляющими. Путин знает, что эскалация конфликта приведет к огромным потерям, которые нельзя будет скрыть от российской общественности. Также возможная эскалация на Украине, скорее всего, ускорит перевооружение и продвижение НАТО в Прибалтике и в Черноморском регионе, а также ускорит процесс передачи Киеву оружия.

Еще одним фактором в пользу того, что передача оружия на Украину может стать реальностью, является тот факт, что администрация президента США обязалась поставить противотанковые ракеты Javelin в Грузию — страну, которая также испытывает угрозу со стороны России. Это снимает еще один барьер на пути американского оружия на Украину, поскольку в Грузии на данный момент — мир, в отличие от Украины.

Американское вооружение, скорее всего, ограничит способность Москвы ежедневно или еженощно атаковать украинские военные силы. Поставка оружия также будет способствовать поднятию боевого духа как украинских военных, так и общества в целом. Летальное вооружение имеет важную политическую составляющую. Оно создает трудности для Москвы, использующей против Украины и другие механизмы: террор, пропаганду, информационную войну. Это усилит сопротивление Запада и НАТО российским гибридным атакам. Таким образом, вооружение для Украины имеет куда большее значение, чем просто устранение тактического дисбаланса между Москвой и Киевом.

Я давно поддерживаю передачу оружия Украине, поскольку эта страна является жертвой открытой российской агрессии и храбро сражается, несмотря на многочисленные внутренние преграды. Более того, украинский фронт — это еще и фронт войны Путина с Западом, что выражается в постоянных информационных атаках, направленных на разложение не только европейского, но и североамериканского, а возможно, и южноамериканского правительства. Аналитики опасаются, что теперь Москва сможет вмешаться в избирательную кампанию в Мексике в 2018 году.

Украина борется с агрессором и демонстрирует четкое понимание ситуации. Поэтому предоставление Киеву оборонительного вооружения имеет грандиозный смысл.

Стивен Бланк, atlanticcouncil.org (перевод – inosmi.ru)