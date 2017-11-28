Лидский ксендз отговорил парафиальную молодежь от вечеринки в стиле СССР 6 28.11.2017, 14:55

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Фото: lida.info

Cвященник провел ликбез среди лидских прихожан.

Католическая община широко обсуждает анонс события, которое должно было провести молодежь лидского Фарного костела.

«Назад в СССР», - так звучала название вечеринки на Андрейки.

Анонс появился в инстаграме костела, входить предлагалось «строго по дресс-коду».

Почему такой выбор темы, спросила «Наша Нiва» в костеле:

«Такого торжества не будет, - отрезал один из священников. - Это была инициатива молодежи, которая не спросила священника. Когда они пришли с этим, то, конечно, настоятель ответил, что не может быть такой темы. Была проведена катэхэза на тему того времени и ситуации костела в СССР.

Они поняли, в чем была их ошибка. Они не знали! И сказали, что осознали, почему таких вечеринок быть не может. Просто сами мы инстаграм костела не ведем, это делают минские студенты, которые приезжают домой на выходные, то фото уже удалили».

По словам священников, на Андрейки будет обычная программа: молитва, святая месса, а потом, мол, молодежь за чаем развлечется.