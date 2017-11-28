«Две тысячи долларов в месяц решили бы все проблемы!» 3 28.11.2017, 15:26

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Сколько денег нужно белорусу для счастья?

Недавно российский исследовательский центр Superjob опросил две с половиной тысячи человек и выяснил, что для счастья среднестатистическому жителю России хватит зарплаты в 184 тысячи рублей (или 3144 долларов в пересчете по нынешнему курсу). Бедными россияне считают тех, кто зарабатывает в месяц меньше 17 тысяч российских рублей (290 долларов), а богатыми - тех, кто зарабатывает больше 463 тысяч (почти 8 тысяч долларов).

В Беларуси аналогичных исследований пока не проводилось. Но опрос читателей kp.by показал, что нам для счастья хватит и меньшей суммы - от 1000 до 2000 долларов в месяц.

Восприятие богатства и бедности зависит от того, кто вас окружает

Конечно, запросы и требования у всех разные. Одному для счастья с лихвой хватит 500 долларов в месяц, а другому недостаточно будет и 5 тысяч. Но существуют ли объективные финансовые критерии человеческого счастья, некий усредненный всеобщий минимум?

Экономисты уверены: такой планки не существует.

- Критерии богатства и бедности субъективны, а также меняются в зависимости от обстоятельств. Еще столетие назад бедный человек вряд ли мог обеспечить себе нормальное питание. Сегодня в Беларуси мы будем считать человека бедным, если у него хватает денег на еду, но не хватает, к примеру, на одежду. Нехватка денег на еду в наше время - это совсем уж экстремальная форма бедности, - рассуждает Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - Ощущение собственной бедности или богатства зависит еще и от того, что происходит вокруг. Владелец недорогого авто будет прекрасно чувствовать себя в небольшом городе, но где-нибудь в Москве в окружении шикарных автомобилей ощутит себя не столь состоятельным. Уровень бедности тоже зависит от восприятия. Недаром в Европе широко используются относительные показатели бедности: бедными считаются те, у кого доход ниже 60% медианного дохода (уровень дохода, выше и ниже которого в стране получают одинаковое количество человек. - Ред.).

Кстати, в Беларуси медианную зарплату тоже подсчитывают, но редко, раз в два года. Сейчас самые свежие данные - за ноябрь 2015 года. Тогда медианная зарплата составляла 528 рублей в пересчете на деноминированные рубли. Соответственно, по европейским меркам бедными у нас можно было бы назвать тех, чья зарплата меньше 317 рублей.

В массовом сознании самым счастливым с точки зрения дохода можно назвать средний класс. «Мидлам» не приходится думать о том, на что оплатить коммуналку и купить новые зимние ботинки, но и больших проблем, которые могут принести большие деньги, у них тоже нет. И определенные характеристики у среднего класса как раз есть.

- Обычно в это понятие вкладывается возможность приобрести жилье, пусть и в кредит или в ипотеку, один автомобиль на семью, медицинскую страховку, обеспечить образование детям. То есть для того, чтобы попасть в средний класс, надо не только покрыть свои текущие нужды (еда, одежда, коммуналка и т. д.), но и что-то откладывать, - говорит Катерина Борнукова.

Счастье в деньгах - только для бедных?

Это подтверждают исследования: чем меньше у вас денег, тем сильнее они влияют на то, насколько счастливым вы себя чувствуете.

- До достижения определенного уровня благосостояния счастье тесно связано с финансовым положением. После того как этот уровень достигнут, связь перестает быть такой сильной, и повышение дохода уже не повышает уровень счастья так сильно, как раньше. Поэтому можно утверждать, что низкий доход сильно влияет на ощущение счастья, а высокий - уже не очень, - комментирует социолог Елена Артеменко. - Любопытен и такой факт: в Восточной Европе для счастья нужно больше денег, чем, например, в Южной Америке. Объясняется это религиозным фактором. В Южной Америке много верующих людей, и они чувствуют себя счастливее. Кстати, по исследованиям социологов, в России сейчас наблюдается подъем патриотического национального духа, и это явление тоже повысило уровень счастья жителей страны. Поэтому, если у вас есть какие-то внутренние ценности, придающие жизни смысл, вы будете чувствовать себя счастливее даже при том же уровне дохода.

Ученые, подсчитывая всевозможные индексы счастья, оценивают не только уровень дохода. Например, во Всемирном докладе о счастье, который составляется каждый год при поддержке ООН, на итоговый результат помимо зарплат влияет еще и уровень медицины, возможность получить социальную поддержку, свобода выбора, отсутствие коррупции и даже то, насколько часто люди жертвуют на благотворительность. Кстати, в этом году Беларусь заняла в этом докладе 69-е место из 155, а самыми счастливыми оказались Норвегия, Дания и Исландия.

В других исследованиях счастье оценивается по другим критериям, а значит, и лидеры в них тоже другие.

- Существует индекс счастья, в котором учитываются не только факторы, связанные с удовлетворенностью жизнью, но еще и с влиянием общества на экологию. Согласно этому индексу жители Коста-Рики - самые счастливые люди в мире, - рассказывает Елена Артеменко. - А ранее в этом году вышло исследование Gallup о том, насколько эмоциональны жители разных стран. Судя по этому рейтингу, белорусы оказались самыми неэмоциональными людьми в мире (оценивали 142 страны). Счастье связано с положительными эмоциями. Получается, для нас нехарактерно их ощущать, переживать или, по крайней мере, говорить о них, и это тоже делает нас несчастнее. Сдержанность белорусов может быть следствием географического положения и истории. С одной стороны, это результат осторожности. С другой - у нас не принято выражать бурные эмоции, потому что это считается невежливым, а скромность, напротив, является ценностью.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько денег в месяц вам нужно для счастья?

Меньше 500 долларов - 1,2%

500 долларов - 15,8%

От 1000 до 2000 долларов - 48%

Больше 2000 долларов - 35,1%

По данным опроса в группе «Комсомольской правды» ВКонтакте

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«Нужно не меньше $1000 в месяц, а лучше - 2000. И это не роскошная, а нормальная жизнь»

Журналисты поинтересовались у читателей на сайте kp.by и у подписчиков страничек «Комсомолки» в соцсетях: а вам какой суммы в месяц хватило бы для счастья?

Валентин Иванович:

Чтобы 1% на еду тратить, а не всю зарплату.

Ольга Богданович:

При нынешних ценах для того, чтобы нормально питаться, одеваться, путешествовать (не для того, чтобы булочки погреть на пляже, а для расширения кругозора и духовного роста), откладывать детям на обучение и жилье и вообще чувствовать себя человеком, нужно не меньше 1000 долларов, а лучше 2000 долларов в месяц. И это не роскошная, а нормальная жизнь будет для работающего человека в XXI веке.

Врач:

Дело не только в размере зарплаты, но и в инфляции, в росте цен. Если бы цены сегодняшнего дня оставались такими же и через год, и через десять, то тогда мне хватило бы обещанных «по пиццот». Потребности у меня скромные.

Мать:

В следующем году у меня две дочки выпускаются из средних учебных заведений. Еще одна пойдет в первый класс. Еще одна - в третий. И еще двое малышей будут со мной дома досиживать в декрете. Значит, надо будет пережить два выпускных вечера, два поступления в институт (платно), два сбора в школу. При этом не завалить рутинное каждодневное обеспечение семьи (детей 6). Думаю, что залезем в долги. На современные требования государства, особенно к большим семьям, когда все должно быть всегда «красивенько», иначе детей могут поставить в СОП и изъять в интернаты, денег надо много. Но заработать сейчас стало адски трудно. Желание есть - возможностей нет. (…) Так что для счастья моей большой семье, наверное, надо думать, как собирать чемоданы... Потому что здесь заработать нужную сумму, кажется, уже негде. Но даже если каким-то удивительным образом нашелся бы способ зарабатывать хотя бы российский минимум из мечт в 3200 у. е., то боюсь, что здесь за такую наглость обзовут «жирным котом» и раскулачат.

Сергей:

Получить бы обещанные 500.