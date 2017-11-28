В Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси 4 28.11.2017, 15:28

4,039

Фото: Nikolay Onishchenko

Мужчина пытался подняться на радиолокационную башню вблизи закрытого военного объекта.

Сообщается, что двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2" для экстремальных впечатлений, пишет pravda.com.ua.

"33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть", - сообщают в полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

Кроме того, в полиции отметили, что правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП в отношении двух других туристов-экстремалов, им грозит штраф и выдворение из Украины.