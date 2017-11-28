Саудовская Аравия и ее революционно-королевский гамбит Йошка Фишер, project-syndicate.org

28.11.2017, 15:43

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Мухаммед ибн Салман

Королевский дом Саудов ищет возможности для авторитарной модернизации страны, но суждено ли сбыться этим планам?

Спустя семь лет с тех пор, как "Арабская весна" подняла волну революционных страстей в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки, она докатилась, наконец, до Саудовской Аравии, хотя и в особой, уникальной манере. Молодое поколение требует модернизации этого сверхконсервативного королевства, но возглавляют его не революционеры улиц, а Мухаммед ибн Салман (сокращенно его называют МБС), 32-хлетний наследный принц страны.

С точки зрения населения и географии, Саудовская Аравия является одной из самых крупных арабских стран, а благодаря невероятным нефтяным богатствам она стала незаменимым стратегическим партнером Запада, в особенности США. Но будучи страной, находящейся где-то между исламским средневековьем и западной современностью, она всегда отличалась крайними контрастами. Ультрасовременная инфраструктура и огромные торговые центры в американском стиле появились в Мекке и Медине, где расположены самые важные исламские святыни.

Впрочем, по сей день Саудовская Аравия является страной антизападного кланового общества, которым в режиме абсолютной монархии, с момента ее основания в 1932 году, правит одна семья - дом Саудов. Моральный и правовой кодексы государства для большинства посторонних выглядят средневековыми. Кроме того, эта страна придерживается крайне реакционной версии ислама, известной как ваххабизм; это салафитская доктрина, повлиявшая на многие современные наиболее радикальные группировки исламистов.

На фоне длительного спада цен на нефть и необходимости обеспечивать образование и занятость быстро растущему молодому поколению (которое в ином случае может обратиться к экстремизму), король Салман и МБС, по всей видимости, пришли к выводу, что стране надо модернизироваться. Для предотвращения замедленного упадка, или даже возможной дезинтеграции, они предпринимают меры с целью открыть страну, причем не только экономически, но также в социальном и культурном отношениях.

В начале ноября МБС, который, кажется, изучил методы консолидации власти председателем КНР Си Цзиньпином, приказал начать антикоррупционную кампанию (как это называют в саудовском правительстве). Арестованы уже десятки высокопоставленных принцев, бывшие министры, богатые и влиятельные бизнесмены, а их счета заморожены. Эта кампания началась почти сразу после объявления о том, что саудовским женщинам больше не запрещается водить автомобиль и присутствовать на публичных спортивных мероприятиях. Совершенно очевидно, что новое руководство Саудовской Аравии собирается провести настоящую революцию сверху.

Но давайте не будем забывать, что последним авторитарным правителем на Ближнем Востоке, попытавшимся обойти исламское духовенство страны и совершить революцию сверху, был персидский шах Мохаммед Реза Пехлеви. Вместе со своей "Белой революцией" он был впоследствии сметен иранской Исламской революцией 1979 года.

Можно лишь надеяться, что у МБС революция получится лучше. Если она провалится, тогда на фоне радикальных салафитов, которые придут к власти в Эр-Рияде, иранские муллы начнут выглядеть либералами. Если же он преуспеет в модернизации главного бастиона реакционного ислама, тогда у других стран исламского мира появится возможность сделать то же самое.

В рамках своей программы МБС начал проводить агрессивную внешнюю политику, прежде всего, в отношении Ирана. Модернизаторы, окружающие МБС, знают, что для успеха революции необходимо сломать власть ваххабизма, поставив на его место саудовский национализм. Но для этого им нужен убедительный враг. Шиитский Иран, с которым королевство конкурирует за гегемонию в регионе, является идеальным кандидатом на роль такого врага.

Эти внутренние причины помогают объяснить, почему Саудовская Аравия решила бросить перчатку Ирану и обострить с ним отношения в последние месяцы. Разумеется, с точки зрения самих саудитов, они просто подбирают перчатку, которую им уже бросил Иран, вмешавшись в Ирак, Сирию, Ливан, Бахрейн, Катар, Йемен и другие страны.

Пока что борьба за региональную гегемонию между Саудовской Аравией и Ираном ограничивается прокси-войнами в Сирии и Йемене, причем с катастрофическими для гуманитарной сферы последствиями. Ни одна из сторон, похоже, не хочет прямого военного конфликта. Однако подобный исход едва ли можно исключать на фоне последних событий. На Ближнем Востоке холодная война способна превратиться в "горячую" довольно быстро.

В долгосрочной перспективе саудовско-иранское соперничество будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоком во многом таким же образом, каким раньше влиял израильско-палестинский конфликт. Взять, например, эпизод, произошедший всего за несколько часов до начала антикоррупционной кампании МБС: во время визита в Саудовскую Аравию премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке. По словам Харири, союзные Ирану шиитские военные группировки и политическая партия "Хезболла" (с которой его правительство поддерживало отношения и делило власть), сделали невозможным управление Ливаном, а, возможно, даже планировали его убийство.

Однако заявление Харири, чей отец, бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, был убит в 2005 году, вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Почему он покинул свой пост сейчас? Действовал ли он под саудовским давлением, и если это так, то в чем была цель?

Вскоре после заявления Харири Саудовская Аравия перехватила ракету, которую повстанцы-хуситы в Йемене выпустили по Эр-Рияду. Саудовская Аравия считает, что, поскольку хуситов поддерживает Иран, эта попытка ракетного удара равнозначна "акту войны" со стороны Ирана.

Весь этот шквал необычных событий на столь коротком отрезке времени вряд ли может быть совпадением. Вопрос теперь в следующем: вернется ли в Ливан гражданская война, и будет ли Саудовская Аравия пытаться вовлечь Израиль и США в конфронтацию с "Хезболлой", чтобы дать отпор Ирану.

Сейчас у Саудовской Аравии не хватает мощи, чтобы сделать это самостоятельно. В последние годы Саудовская Аравия потерпела несколько крупных поражений в региональной борьбе за гегемонию. Суннитское меньшинство оказалось лишено власти в Ираке; а поддерживаемый Ираном режим Башара Асада сумел удержаться у власти в Сирии. МБС, возможно, ищет способы компенсировать эти поражения - в Ливане или в каких-то других странах.

Революция сверху в Саудовской Аравии - это крайне рискованное предприятие, к которому нейтральные наблюдатели должны относиться двойственно. Нельзя позволить, чтобы она провалилась, учитывая все то, что может последовать за таким провалом, однако ее успех, скорее всего, будет сопровождаться резким ростом региональной напряженности и вероятности войны.

Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии, project-syndicate.org (перевод – liga.net)