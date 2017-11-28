Как гомельские видеоблогеры троллят БРСМ 28.11.2017, 16:01

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«Роторная Жатка» поставила «комсомольцев» в затруднительное положение.

Популярное сообщество «Беларуское поле экспериментов» решило принять участие в конкурсе «Академия Блогоff». Однако, несмотря на огромное количество просмотров и лайков, ролик под названием «Подработка в Беларуси, опыт Роторной Жатки!» во второй тур не прошел, пишет gomel.today.

— Наши подписчики написали нам о конкурсе, который проводит БРСМ. Я скинул эту информацию ребятам, мы обсудили и коллективно приняли решение поучаствовать — мы же блогеры как-никак. Да и тема заинтересовала — «Город Гомель — регион идей», — рассказывает Артем Шапоров. — Я скачал на компьютер условия конкурса, перепроверил, подходим ли мы по всем критериям. Мы подходили. Первый критерий: тому, кто подает видео на конкурс, должно быть не более 30 лет, а мне как раз 28. Второе условие: хороший монтаж и звук. Здесь у нас тоже вопросов нет. БРСМ вряд ли сможет соревноваться с нашим контентом в этом плане. Третье условие: тема «Регион идей». Наша идея такова: как можно заработать в Беларуси. Для Гомеля это крайне важный вопрос в последнее время. Также было ограничение по хронометражу — 5 минут. Это условие в нашем ролике тоже выполняется. Ребята говорят, что такой исход ситуации был вполне предсказуем и от БРСМ они ничего другого не ожидали.

— БРСМ — это организация, в которой наши самые важные «личности» — Лукашенко, Ермошина, Кобяков, Макей — формируют свои будущие кадры. Можно провести определенную параллель между этим конкурсом и выборами: это как будто предвыборная проверка кадров, где показывается, как голосовать, подсчитывать, распределять голоса. Своеобразный тест-драйв преемников: смогут ли они выкрутиться из данной ситуации, — считает Виктор Рубцов.

— Когда Артем выкладывал ролик, мы знали, что выиграем приз зрительских симпатий, что просмотров будет в разы больше. Основной идеей был все-таки троллинг, это в стиле нашего проекта «Роторная Жатка». Мы не смогли обойти БРСМ.

Сейчас этот троллинг продолжается. Теперь уже наши подписчики задают вопросы организаторам, на каком основании наш ролик не прошел во второй тур. И, в отличие от Ермошиной, ее смена не может ответить на этот вопрос.

Артем Шапоров рассказал и о реакции подписчиков:

— Когда наши подписчики начали заваливать их комментариями, когда они поняли, что этот напор очень серьезен и может привести к скандалу — организатор этой группы решила мне написать.

— Еще раз повторяю: мы подходим по всем критериям: 30 лет, 5 минут ролик, регион идей, лицо блогера. Все условия были соблюдены. Ответа на вопрос про то, какие критерии наш ролик не прошел, я так и не получил. Оно и понятно: как можно ответить, если ты не знаешь, что ответить. Конкурс продолжается и условия остаются на сайте. Можно открыть и посмотреть.

В ролике «Роторной Жатки» блогеры попробовали показать бессмысленность того, что иногда происходит в стране и, в частности, в нашем городе — работа ради работы.

— Начитавшись наших великих газет, послушав речи Лукашенко про зарплату в 1000 рублей, мы сделали стебный ролик о том, что такое работа в Беларуси, насколько это просто и в чем она заключается. Там высмеивается сама форма работы от службы занятости: уборка камней к примеру, — продолжает Виктор. — Политика государства в том, что человек обязан работать. На наш взгляд, он должен не просто работать, а приносить пользу обществу, должен быть какой-то смысл. Если я буду микроволновку с места на место переставлять — это же тоже работа. А вместо этого я мог бы отремонтировать прихожую, обои переклеить. И то, и то работа. Только польза в одном случае есть, а в другом нет.

В этом ролике мы показали сарказм о том, что в Беларуси работа совершается ради работы. Лишь бы люди были чем-то заняты, неизвестно для чего.

И дальше будем принимать участие во всех конкурсах от БРСМ и подобных структур. Нам это очень интересно. Это лишний пиар, лишний троллинг. Роликов у нас достаточно, также мы можем и специально что-то снять. А если у нас будет свободное время — мы обязательно сходим к БРСМ и попросим разъяснения о нашем ролике. Мы снимем еще одно видео. Теперь уже про честность, открытость, справедливость их конкурсов.