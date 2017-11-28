Она упала: Россия опять опозорилась 10 Саша Сотник

28.11.2017, 16:05

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Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Вот вам и пепелац.

Упала ракета с 19 спутниками. Ушла на подводную орбиту.

Господа, а вы что хотели? Космических далей? Воры в космос не летают. Здесь нужны мозги, чтобы сконструировать и построить, соблюдая все нормы и законы физики. А вы ведь плевать хотели на науку, физику, образование - да на все подряд. Вы разворовали все, и теперь хотите чтобы что-то полетело?

Ну, вот вам пепелац. Дерзайте. Дерзнули и опозорились.

Кто виноват? Рабочие, которым на космодроме не платят зарплаты? Ученые, коих уже практически не осталось? А виноват вот этот вот - ваш толстомордый Рогозин, что в танке застревает от величия. Надо было его там заварить, только, боюсь, он через дуло бы, стервец, просочился.

Угробили 100 миллионов "презренных" долларов. Но это - не деньги Рогозина. И не миллионы Путина-Сечина-Миллера. Это - деньги налогоплательщиков. Потому что гасить неустойку вы снова будете за наш счет.

Ваше счастье: идет телевизионный патриот и ни хрена не понимает, что рухнувшая только что ракета - это удар по его карману. И ведь никто ему об этом не расскажет. А если и поведают - то опять через историю с очередным "виноватым стрелочником". Потому что государственные бандиты у нас всегда ни при чем. Они уже давно плавают в своем космосе, ибо масштабы их воровства - поистине космические.

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