«Коммунальными проблемами» в Беларуси занялась Академия наук 5 28.11.2017, 16:29

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При НАН Беларуси создали целый научно-исследовательский центр по вопросам ЖКХ.

При Национальной Академии наук создан Научно-исследовательский центр, который займется вопросами инновационной модернизации отрасли ЖКХ, сообщает портал коммунальной грамотности, пишет tut.by.

Одно из первых заданий связано с исследованием и обоснованием параметров надежности и энергоемкости лифтов в жилищном секторе. Оно начнется с детальной проработки технических требований для лифтов нового поколения. Со специалистами УП «Минскводоканал» активно обсуждаются направления развития столичной системы водоснабжения. Ряд предложений озвучен со стороны руководства ГО «ЖКХ Минской области».

Одно из направлений деятельности центра — координация исследований, направленных на развитие тех или иных направлений отрасли. Директор центра Вадим Китиков отметил, что в планах — создание шести научно-исследовательских отделов.

— Четыре из них появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ. Штат будет меняться в соответствии с финансируемыми заданиями и программами, хотя костяк коллектива формируется уже сейчас. Основное место дислокации Центра в Академгородке. Сейчас идет процесс формирования, и в ближайший год мы планируем войти в установившийся режим работы.

Напомним, что идею привлечь ученых к развитию сферы ЖКХ высказал Александр Лукашенко в конце октября. По мнению президента, ЖКХ — единственная сфера, в развитии которой ученые не принимают участие «уже многие годы». Поэтому коммунальники «решают проблемы на ощупь, используя свой личный опыт работы».

— Наше богатство — люди, квалифицированные кадры. И я не могу понять, почему сегодня лучшие из них — я имею в виду ученых — не задействованы в развитии ЖКХ. Думаю, и руководству нашей Академии наук надо заняться этим вопросом. Это касается всех проблем: и тарифной политики, и финансирования, и технических мероприятий.