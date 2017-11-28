Беларусь в сердце ЕС Денис Казакевич

28.11.2017, 16:45

Денис Казакевич

Европейцы намного больше сочувствуют белорусам, чем это принято думать.

Брюссель - сердце ЕС, место, где каждый день принимаются решения на миллиарды и на десятилетия, где Беларусь кажется чем-то далеким, незначительным и мало кому интересным. Но на протяжении двух дней, 23 и 24 ноября Беларусь не раз упоминалась в новостях - во-первых, прошел саммит Восточное Партнерство, во-вторых, прошло сразу четыре уличных акции: акция протеста против приглашения на саммит Лукашенко, пикет в поддержку белорусского политзаключенного Дмитрия Полиенко, пикет «Где Гончар?» в память об убитых режимом Лукашенко и, наконец, акция протеста против против строительства БелАЭС в Островце.

За эти два насыщенных дня мне довелось принять деятельное участие во всех четырех акциях протеста, провести несколько разговоров с интересными людьми и сделать несколько наблюдений, с которыми я хотел бы поделиться с читателями Charter97.org.

Самое главное, убийства оппонентов Лукашенко в 1999 году и позднее это намного больше, чем политика. Это трагедия национального масштаба. Представьте, насколько насыщеннее была бы политическая жизнь Беларуси, если бы яркий Виктор Гончар и харизматичный Геннадий Карпенко продолжали бы жить, даже не занимая формальных политических должностей.

Представьте, насколько человечнее вели бы себя милиционеры, если бы непререкаемый в их среде авторитет Юрий Захаренко был жив. Представьте, насколько интереснее были бы все белорусские СМИ, а не только отдельные ресурсы, если бы креативный Олег Бебенин и талантливейший Дмитрий Завадский продолжали бы работать. Представьте, насколько полнее была бы интеллектуальная и гуманитарная жизнь Беларуси, если бы философ и филантроп Анатолий Красовский продолжал бы заниматься вопросами этики семейной жизни.

Второе наблюдение непосредственно с улиц Брюсселя: западные европейцы намного больше сочувствуют белорусам, чем это принято думать. Да, большинство проходят мимо, не обращая внимания на плакаты с лицами незнакомых людей, но когда разговариваешь, с теми, которые подошли спросить: «Ребята, за что стоите?» просто физически ощущаешь поддержку и непритворное сочувствие.

И третье, из-за учений «Запад-2017» и Островецкой АЭС литовцы теперь наши союзники. Удалось поговорить с организатором пикета против БелАЭС депутатом европарламента от Литвы Петрасом Ауштрявичюсом. По его мнению, несмотря на то, что Беларусь это отдельная страна, БелАЭС это проблема Евросоюза, так как под угрозой находится безопасность граждан ЕС. Поэтому, в любых переговорах Беларусь-ЕС на самые разные темы должна обсуждаться проблема БелАЭС.

Петрас Ауштрявичюс пожелал белорусской оппозиции временно забыть про все противоречия и объединиться против общего врага. Он пообещал и дальше поддерживать демократические силы и защиту прав человека в Беларуси.

Денис Казакевич, специально для Charter97.org