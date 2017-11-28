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Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

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  • 28.11.2017, 16:46
Фото: Getty Images

Звезда Барселоны зарабатывает 43 миллиона евро в год.

Нападающий Барселоны Лионель Месси на прошлой неделе официально продлил контракт с каталонским клубом, сообщает korrespondent.net.

По условиям соглашения, зарплата 30-летнего аргентинца составляет 30 миллионов евро в год, а с учетом бонусов – 43 миллиона евро. Кроме того, при подписании договора форвард получил еще 50 миллионов.

Таким образом, Месси – самый высокооплачиваемый футболист в мире. Ранее таковым был Карлос Тевес, чей годовой оклад в Шанхай Шеньхуа составляет 38 миллионов евро.

Следом за Месси идут форвард ПСЖ Неймар (36 млн), нападающий Реала Криштиану Роналду (21 млн, 34 млн с учетом бонусов) и полузащитник Шанхай Теллэйс Оскар (24 млн).


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