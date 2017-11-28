Муж подарил Николь Кидман особняк Марка Шагала на Манхэттене 28.11.2017, 17:01

Дом белорусского художника оценили в $39 миллионов.

Австралийский кантри-певец, композитор и гитарист Кит Урбан подарил своей жене актрисе Николь Кидман особняк на Манхэттене. Ранее шестиэтажное старинный дом из красного кирпича принадлежал белорусскому художнику Марку Шагалу, передает «Радыё Рацыя».

Кит Урбан заплатил за особняк, который был построен в конце XIX века, cтоит 39 миллионов долларов, пишет Woman's Day. Площадь дома составляет около 1200 квадратных метров. В нем 7 спален, 8 ванных и 2 гардеробные комнаты.

В этом доме на Манхэттене в разное время жили Марк Шагал и Майкл Джексон. Последним владельцем особняка был инвестиционный магнат и футбольный тренер Марк Лазри. Кит Урбан и Николь Кидман поженились в 2006 году. У звездной пары есть две дочери.