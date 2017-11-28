Дело Улюкаева: Cуд взвесил деньги Сечина 1 28.11.2017, 17:20

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Алексей Улюкаев

Фото: ТАСС

Cледственный эксперимент установил, сколько весит взятка в $2 миллиона.

На двадцатый день процесса по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прошел следственный эксперимент: деньги, которые тот якобы получил в качестве взятки, поместили в сумку и взвесили ее, сообщает bbc.com.

Доллары в зал занесли в картонной коробке. К взвешиванию привлекли инженера по метрологии Ростеста Павла Якубова. Он принес с собой весы с максимальным пределом взвешивания 60 кг и "максимально точные" весы с пределом взвешивания 5 кг.

Ранее гособвинение уже представляло суду деньги, которые якобы получил Улюкаев, и сумку, в которой они находились. Наличные тогда также занесли в зал суда в картонной коробке, а сумку тогда открыть не удалось - оказалось, что ни у кого нет от нее ключа. Теперь он нашелся среди вещдоков, сообщила судья Лариса Семенова.

Прокурор Борис Непорожный поместил деньги в сумку и, с трудом закрыв, поставил на весы. "21 килограмм 950 грамм", - объявил специалист по взвешиванию.

Адвокаты Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев в разговоре с Би-би-си уточнили, что ранее о весе сумки на допросе говорил водитель Улюкаева Илья Макаров. Портфель, по его словам, весил "14-15 килограммов, может быть 20". Точно назвать вес портфеля он не смог, отметив лишь, что брался за него двумя руками, когда помогал поместить его в багажник.

По окончании эксперимента прокурор ходатайствовал об оглашении показаний Сечина, однако защита возразила. Судья отказала в удовлетворении ходатайства, а адвокат Тимофей Гриднев попросил вновь вызвать главу "Роснефти" в суд, так как защита считает, что причины его неявки не были уважительными. Это ходатайство также было отклонено.

На этом суд завершил исследование доказательств по делу. Следующий этап судебного процесса - прения сторон - начнется 4 декабря. Обвинение и защита подведут итоги разбирательства и попросят суд вынести обвинительное или оправдательное решение. Затем суд вынесет Улюкаеву приговор.

Без внутренней борьбы

Во вторник в суде также выступили эксперты, анализировавшие записи разговоров Улюкаева с Сечиным (результаты их экспертизы огласили на заседании 5 сентября). Первым был допрошен эксперт-психолог, гендиректор волгоградского "Южного экспертного центра" Виктор Кисляков.

Отвечая на вопросы защиты, он подтвердил, что эксперты не использовали специализированного программного обеспечения для расшифровки бесед Сечина и Улюкаева, а также признал, что у специалистов ЮЭЦ были только протоколы допросов главы "Роснефти".

Также Кисляков заявил, что эксперты не могут установить, кто был реальным инициатором встречи 14 ноября 2016 года, но констатировал, что в телефонном разговоре "коммуникативное предложение" исходило от Сечина.

Исходя из записей, общение Сечина и Улюкаева можно назвать неформальным и дружеским, а их отношения - равноправными, сказал эксперт. По его мнению, собеседники проявляли друг к другу теплоту в общении, и никто не пытался представить себя лидером. "Естественно, люди бывают неискренними, даже высокопоставленные", - отметил он.

По психологическим признакам, считает Кисляков, оба собеседника "все понимают, все им ведомо", нет никаких признаков непонятности ситуации или внутренней борьбы.

Выводы эксперта-лингвиста Елены Галяшиной, привлеченной защитой, Кисляков назвал "интересными, но предвзятыми". "Нас обвиняют во всех смертных грехах. Это выход за пределы компетенции", - заявил он.

После двухчасового допроса Кислякова суд вызвал второго специалиста - еще одного эксперта из ЮЭЦ Алексея Рыженко. Тот тоже обрушился с критикой на Галяшину, заявив, что она сама совершила те ошибки, в которых обвинила экспертов центра. "Ознакомился с этим опусом. Ни методики, ни методологии", - посетовал Рыженко.

На судебном заседании 22 ноября выступила эксперт-лингвист, профессор кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии Елена Галяшина. Она заявила, что эксперты со стороны обвинения не провели исследование записей бесед на профессиональном и квалифицированном уровне, и результаты экспертизы носят характер суждения на уровне субъективного восприятия.

Анализируя диалоги Сечина и Улюкаева, Галяшина отметила, что у них есть сквозная тема "задания" или "поручения", при этом она не заканчивается с передачей предмета. Фраза "можешь считать задание выполненным", сказанная Сечиным, по ее мнению, означает, что на самом деле какое-то задание еще не закончено.