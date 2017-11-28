Виктория Азаренко рассталась со своим тренером 4 28.11.2017, 17:26

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ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

По информации СМИ, тренер продолжит работу с британской теннисисткой Йоханной Контой.

Теннисистка Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Майклом Джойсом, сообщает БелТА.

Белоруска и один из лучших американских специалистов, который работал ранее с Марией Шараповой и Слоун Стивенс, начали сотрудничество в начале этого года. "Вика - невероятно талантливая теннисистка. Очень рад ее возвращению в теннис, но при этом я поддерживаю и уважаю то, что она поставила свою семью на первое место. С глубоким сожалением принял решение двигаться дальше в своей тренерской карьере, а Азаренко будет разбираться с личной жизнью.

С нетерпением буду ждать ее скорейшего возвращения на корт. Желаю ей удачи", - рассказал о причинах своего ухода Майкл Джойс. По информации СМИ, тренер продолжит работу с британской теннисисткой Йоханной Контой. Ведущая белорусская теннисистка не выступает на официальных турнирах с июля текущего года. Проблемы возникли из-за судебной тяжбы с отцом ее ребенка. Виктория Азаренко планирует вернуться в профессиональный тур в январе, приняв участие в турнире в Окленде.