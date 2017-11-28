Стало известно, почему в Пинске земля расступилась под ногами прохожих 3 28.11.2017, 17:40

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Фото: media-polesye.by

Ремонт тротуар будет долгим.

Причиной провала тротуара на улице Первомайской в Пинске стал прорыв коллектора. Об этом tut.by сообщили в «Пинскводоканале».

Труба диаметром около метра залегала на глубине шести метров. В результате ее разрыва под тротуаром образовалась промоина, а грунт унесло в поврежденный коллектор.

Причина аварии — износ трубы, которая была установлена более 40 лет назад.

Сейчас на месте работают специалисты. Когда ремонт будет закончен, пока сказать сложно из-за большого объема работ. По оценке специалистов, понадобится не менее 10 дней.

В «Пинскводоканале» подчеркнули, что аварийно-строительные работы организованы с учетом интересов жителей близлежащих домов. К месту обрыва подключили обводной насос, который перегоняет сточные воды в другой коллектор.