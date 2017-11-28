Синоптики рассказали о погоде на завтра 28.11.2017, 17:53

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Днем на большей части территории страны ожидаются осадки.

29 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно, ночью с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью преимущественно по восточной половине страны, днем на большей части территории осадки (в основном мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+1°С, при прояснениях до -6°С, во второй половине дня повысится до -2..+4°С. Атмосферное давление будет слабо падать.