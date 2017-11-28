закрыть
28 ноября 2017, вторник, 20:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Новый президент Зимбабве объявил амнистию для возвращения украденных денег

2
  • 28.11.2017, 18:05
  • 1,570
Эммерсон Мнангагва
Фото: Howard Burditt / Reuters

В течении трех месяцев можно будет вернуть средства без обвинений в ответ.

Недавно избранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил амнистию сроком в три месяца для тех, кто желает вернуть государству незаконно присвоенные средства, сообщает местный телеканал ZBC. Период амнистии продлится с 1 декабря 2017 года до конца февраля 2018 года, пишет zn.ua.

"В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений", — сказал президент.

Как отмечается, по истечении этих трех месяцев правительство будет арестовывать всех, кто не выполнил данной директивы.

Новый глава государства занимается сейчас формированием кабинета министров. Уже назначены министры финансов и иностранных дел.

Ранее сообщалось, что бывший министр финансов Зимбабве Игнатиус Чомбо предстал перед судом в столице страны Хараре по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет BBC.

Против него выдвигают обвинения за предполагаемые преступления, совершенные более 10 лет назад.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли