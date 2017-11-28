Новый президент Зимбабве объявил амнистию для возвращения украденных денег 2 28.11.2017, 18:05

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Эммерсон Мнангагва

Фото: Howard Burditt / Reuters

В течении трех месяцев можно будет вернуть средства без обвинений в ответ.

Недавно избранный президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил амнистию сроком в три месяца для тех, кто желает вернуть государству незаконно присвоенные средства, сообщает местный телеканал ZBC. Период амнистии продлится с 1 декабря 2017 года до конца февраля 2018 года, пишет zn.ua.

"В качестве первого шага по возвращению незаконно присвоенных фондов правительство объявляет трехмесячную амнистию, в течение которой каждый сможет вернуть такие средства без каких-либо вопросов или выдвинутых против него обвинений", — сказал президент.

Как отмечается, по истечении этих трех месяцев правительство будет арестовывать всех, кто не выполнил данной директивы.

Новый глава государства занимается сейчас формированием кабинета министров. Уже назначены министры финансов и иностранных дел.

Ранее сообщалось, что бывший министр финансов Зимбабве Игнатиус Чомбо предстал перед судом в столице страны Хараре по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет BBC.

Против него выдвигают обвинения за предполагаемые преступления, совершенные более 10 лет назад.