«Купили новую квартиру, а сейчас узнали, что над головой появится общежитие для строителей» 3 28.11.2017, 18:14

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По законодательству размещать хостел, гостиницу или общежитие в жилфонде нельзя.

В 2013 году общественность всколыхнула новость: в дорогом и престижном жилом комплексе «Вивальди» (специфику застройщика с мировым именем тогда толком никто еще не знал) ночуют строители, и не где-нибудь, а в пентхаусах, пишет onliner.by.

Рабочие, которые проживали в доме временно, с соседями не церемонились — сидели с пивом на лавочках у подъездов, мусорили, ругались между собой и шумели по ночам. Повторения чужой истории, но уже у себя в доме, боятся некоторые жильцы «Мегаполиса».

«Весной этого года приобрели квартиру в ЖК «Мегаполис» в доме №127 на проспекте Дзержинского, — пишет почти счастливая обладательница «квадратов». — Жилье покупали немаленькой площади, на последнем этаже и, так как это была готовая квартира от застройщика, наивно посчитали, что сюрпризов не будет. Думали, что над нами, как это обычно и бывает, будет находиться технический этаж. Однако спустя время выяснилось, что самые последние этажи в доме отведены под творческие мастерские, часть из которых застройщик выставил на продажу.

Неприятно иметь офис над головой, но пережить можно. Однако пару недель назад муж услышал, что наверху начались ремонтные работы, решил сходить и посмотреть, что там происходит. Оказалось, что в бывшей мастерской будет располагаться общежитие для строителей. Сейчас в помещении делают ремонт и вовсю сколачивают деревянные кровати, на которых будут спать рабочие. Не знаю, на какое количество людей будет рассчитано это «общежитие», но, наверное, на немалое: на 120 «квадратах» может многое уместиться. Внутрь никого из жильцов рабочие не пускают. Однозначно, если бы мы сразу знали, что на последнем этаже над нами будет находиться что-то такое, квартиру бы не покупали».

Компания «Тапас», которая занимается возведением жилого комплекса «Мегаполис» и которой принадлежат мастерские, так комментирует ситуацию:

— Несколько помещений в этом доме были сданы в аренду, сейчас в них выполняется ремонт и никто не проживает. Как собственники, мы имеем право контролировать, как будут использоваться эти помещения. Однако ответственность за все, что происходит, лежит уже на арендаторах. Но на данный момент жалоб на шум или пребывание в помещениях большого количества людей (или что-либо подобное) к нам не поступало. Мы будем следить за ситуацией.

Известно, что по законодательству размещать хостел, гостиницу или общежитие в жилфонде нельзя. Но как быть тем, кто уже столкнулся или может столкнуться с такой проблемой? Во-первых, не молчать, а писать — в милицию, МЧС, налоговую и санэпидемстанцию.

— Еще я бы посоветовал жильцам дома жаловаться в администрацию района, чтобы специалисты подняли документы, узнали статус этих творческих мастерских и разобрались, на каком основании в не предназначенных для того помещениях размещают людей. Есть, конечно, опасения, что все эти проверки могут закончиться лишь штрафом. Поэтому людям остается только регулярно жаловаться, не давая покоя чиновникам и тем, кто заселил строителей, — рекомендует адвокат Сергей Зикрацкий.