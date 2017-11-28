Уволили начальника Института пограничной службы Беларуси 6 28.11.2017, 18:25

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Василий Гедько

Фото: vb.by

Гедько возглавлял ведомство почти три года.

В отставку отправлен начальник Института пограничной службы Беларуси генерал-майор Василий Гедько. Он уволен с военной службы в запас по возрасту. Соответствующий указ подписал Лукашенко, передает «Еврорадио».

Гедько возглавлял Институт пограничной службы почти три года. Он был назначен на эту должность в январе 2015 года, а до этого служил заместителем начальника главного оперативного управления Государственного пограничного комитета Беларуси. Звание генерал-майора Василий Гедько получил в феврале 2016 года. Ему 55 лет. Гедько — уроженец Ивановского района Брестской области.