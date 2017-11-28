«Метеор-М» и 18 микроспутников можно считать утраченными 6 28.11.2017, 18:37

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Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"

Российская ракета с 19 спутниками теперь представляют собой космический мусор.

Космический аппарат "Метеор-М"2-1 и 18 микроспутников, запущенные во вторник на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", будут недоступны для использования, они представляют собой космический мусор, местонахождение которого выяснится в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Все спутники — российские и зарубежные, выводимые на разные орбиты с помощью разгонного блока "Фрегат" — однозначно можно считать утраченными, независимо от того, находятся ли они на нерасчетной орбите или упали в океан. Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты", — отметил собеседник агентства.

"Поэтому с точки зрения засорения космического пространства даже хуже, если спутники вместе с "Фрегатом" остались на низкой орбите: спасти их невозможно, и теперь это просто космический мусор", — добавил он.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc — РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.

"Метеор-М" №2-1 — третий спутник космической группировки "Метеор-3М". С помощью этого аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые мог бы получать спутник, позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" №2 могли бы одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы дали бы возможность "видеть" участки Земли шириной около 3 тысяч километров.

Также на расчетную орбиту не доставлен "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

С Восточного также не удалось вывести на орбиту спутники LEO Vantage — группировка малых аппаратов связи должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.