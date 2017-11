Пять уникальных церквей Брестчины могут попасть в Список ЮНЕСКО 1 28.11.2017, 18:43

Это уникальные памятники белорусского деревянного зодчества, построенные в XVII – XVIII веках.

Об этом сообщил zarya.by заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома Вячеслав Гарбузов.

– Для подготовки номинационного досье на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО специалисты определили пять церквей, которые находятся в Брестском, Кобринском, Жабинковском районах: Свято-Никитская церковь (д. Здитово), Свято-Михайловская церковь (д. Черск), церковь Параскевы Пятницы (д. Збироги), Свято-Михайловская церковь (д. Степанки) и церковь Параскевы Пятницы (д. Дивин), – отметил Вячеслав Гарбузов. – Это уникальные памятники белорусского деревянного зодчества, построенные в XVII – XVIII веках. Они пережили времена воинствующего атеизма и сохранились до наших дней практически в первозданном виде. Мы хотим присоединиться к уже существующей номинации «Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine». Планируется, что работа будет завершена к 2019 году.

Свято-Никитская церковь в Здитово

Деревянная сказка Полесья – именно так величают этот небольшой деревянный безбашенный храм, расположенный в Жабинковском районе. Он был построен в 1502 году на правом берегу реки Мухавец и неплохо сохранился до сих пор.

На первый взгляд эта монументальная церковь в деревне Здитово ничем не выдает свою культурную ценность и внушительный возраст. Доски традиционно выкрашены в синий цвет, солнце мягко переливается на многоскатной крыше. Казалось бы, похожие храмовые постройки можно встретить едва ли не в любой деревушке. Но далеко не каждое здание может похвастаться такой богатой историей.

В 1787 году церковь капитально ремонтировали. С тех пор в ней появились определенные черты барокко. Долгое время в стенах деревянного памятника западнополесской архитектуры хранилась «Одигитрия Иерусалимская» – икона XVI века. Произведение написано темперой на сосновых досках. На золотом фоне виднеются узоры. Теперь этот уникальный образец искусства находится в музее при Национальной академии наук Беларуси.

Особенно ценили Свято-Никитскую церковь в роду Костюшко. Не один раз приходил сюда и отец прославленного уроженца Беларуси Тадеуша Костюшко.

Свято-Михайловская церковь в Черске

Деревня Черск тоже может похвастаться уникальным старинным храмом в стиле барокко. Точная дата возведения деревянной церкви со звонницей неизвестна. Предположительно это был рубеж XVII – XVIII веков (до 1701 г.).

Памятник архитектуры является представителем зодчества белорусской полесской школы. Стены цвета морской волны прочно стоят вот уже много сотен лет. Над входом в храм – солнце. Серебристые фигурные купола – отражение стиля барокко – гордо держат величественные кресты. До XIX века здание выглядело несколько иначе – не было большого квадратного притвора.

Внутри церквушки – удивительные иконы XVII – XIX вв. «Христос в силах», «Рождество Иоанна», «Матерь Божья Почаевская» и другие являются самобытными художественными произведениями белорусской сакральной живописи тех времен. А еще здесь долгое время хранилось рукописное Евангелие XVI века.

На всю деревню раздается колокольный звон – храмовый ансамбль отлично дополняет трехъярусная колокольня. Звук завораживает и надолго остается в сердце и памяти каждого, кто хоть раз его услышал.

Церковь Святой Параскевы Пятницы в Збирогах

Эта церковь синего цвета, уютно умостившаяся среди деревьев, насчитывает вот уже почти 450-летнюю историю. Она была построена в начале XVII века по желанию княгини Агаты из древнего славного рода Сапег.

Долгое время деревянный храм считался униатским. Но с 1866 года сюда стали приходить православные. В 20-х годах XX века церковь была передана католикам. В этот же период здание претерпело реставрацию. Храм благополучно пережил войну, а спустя некоторое время получил статус православного.

Церковь выглядит скромно. Маленький притвор, небольшие окна, брусчатые стены. Внутри – неповторимая атмосфера умиротворения. На стенах иконы XVII – XVIII веков «Матерь Божия Одигитрия», «Спас Пантократор» и, конечно же, «Параскева Пятница». Художественное мастерство авторов вызывает чувство соприкосновения с чем-то неземным.

У входа в храм – небольшая звонница. Ее шатровая крыша держится на крепких стенах. Сквозь арочные проемы внутрь попадает свет.

Церковь Параскевы Пятницы в Дивине

Двухбашенный храм в деревне Дивин – это объект восхищения ценителей истории. Деревянное здание с отдельно стоящей колокольней было возведено в 1740 году (по другим источникам в 1728 году) и по традиции того времени содержит элементы барокко.

Величественная церковь синего цвета возвышается у въезда в деревню. Изящный алтарь, вопреки принятой в православии традиции, расположен в сторону северо-запада.

В XIX веке храм обветшал и поэтому подвергся глобальной реставрации. Впоследствии ремонт проводили еще несколько раз. Во времена Первой мировой войны церковь на три года стала казармой для солдат. А в 1917 году в здании вновь зазвучали песнопения. В 1962 году службы были отменены, а помещение стало использоваться под склад. Заново открыли храм только в начале 1990-х.

Есть легенда, по которой великий полководец Александр Суворов после боя у деревни Дивин отправился на благодарственный молебен в церковь Параскевы Пятницы. По некоторым данным, бывал в храме и Тадеуш Костюшко.

Свято-Михайловский храм в Степанках

О деревянном храме в деревне Степанки Жабинковского района исторических сведений сохранилось совсем мало. Был он построен по типу базилики в 1780 году.

В начале XX века храм пережил капитальный ремонт. К зданию церкви была пристроена небольшая шатровая колокольня.

Сейчас храм окрашен в сине-горчичный цвет. Над главным фасадом величественно возвышаются две башни. Внимание притягивают атмосферные витражи, украшающие окна. В самом храме хранится древний резной иконостас. Он был создан в 1830-х годах. А еще здесь можно увидеть старинные иконы XVIII века.