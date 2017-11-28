Как правительство «заботится» о народе 9 Максим Жарновский, ucpb.org

28.11.2017, 18:57

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Все, что нам преподносят как «бесплатное», уже дважды оплачено из нашего же кармана.

Как часто мы слышим от правительства о том, что население Беларуси платит за коммунальные услуги по самым низким тарифам в СНГ и тем более в Европе. А для чего и для кого постоянно повторяется во всех СМИ эта круговая присказка наподобие «на колу висит мочало, начинай сначала»?

Только для того, чтобы показать людям, как правительство заботится о жителях своей страны. Ведь если рассказывать сказать, что вы платите только 20% от полной стоимости «коммуналки», то они проникнутся любовью и доверием к тем, кто обеспечивает им такую «лафу». Смотрите, говорят чиновники, вот придут «отмороженные» оппозиционеры к власти, и будете вы платить за квартиру в 60 квадратных метров по 200 долларов. Почешет голову такой глава семейства, поглядит на жену, вспомнит, что их совместный месячный доход всего 250 долларов и скажет сам себе: «Да ну, эту оппозицию, голосую за доброе правительство». Но он практически никогда не задаст себе вопрос, а почему мы так мало платим и кто оплачивает остальные 80%. По правилам экономики, если уж население платит лишь 20%, то недостающие 80% должны покрываться государством из прибыльных и сверхприбыльных сфер деятельности. А где они на сегодняшний день в Беларуси? Их нет. Следовательно, на погашение полной стоимости услуг ЖКХ идут кредиты, которые лягут на детей и внуков нынешних потребителей.

Правительству, конечно, очень хочется, чтобы население и предприятия оплачивали все 100% получаемых и потребляемых энергоресурсов по мировым ценам. Это их «золотой сон». Но для этого надо, чтобы и экономика государства была на мировом уровне.

Этими низкими цифрами оплат, СМИ гипнотизирует население. А какую-то часть просто пугает. Люди сопоставляют свою нынешнюю зарплату с мировыми ценами на энергоносители и месячными выплатами за услуги ЖКХ в других странах и делают свои «логические» выводы. Они понимают, что на свои доходы просто не в силах буду оплачивать «коммуналку» по Европейским ценам.

А давайте сравним оплаты в Польше, которая считается одной из самых дорогих стран в Европе по этому показателю.

В сентябре 2017 года минимальная заработная плата в Беларуси составляла 265 BYN ($138$).

В сентябре 2017 года минимальная заработная плата в Польше составляла 2000 Zl ($556).

Чувствуете разницу между $138 и $556 ? А ведь это мы говорим о минимальной заработной плате. Давайте взглянем на официальную среднюю зарплату.

Официальная средняя зарплата в Беларуси в 2017 году составляет 733 рубля ($367) в месяц.

Официальная средняя зарплата в Польше в 2017 году составляет 4353,55 злотых ($ 1.209) в месяц.

Теперь представим две средние молодые семьи не имеющих детей, проживающих в квартирах площадью по 70 м2 в Беларуси и Польше и получающих по средней заработной плате своей страны. В Беларуси, каждый месяц они приносят домой «в клювике» $732, а в Польше $2.418.

Коммуналка такой квартиры в РБ «потянет» $70, в Польше на $170. Что получаем в итоге? Наша семья отдала 9,5% от всего, что заработала, а Польская семья 7%. На первый взгляд вроде бы и не большая разница, но у наших молодоженов осталось от зарплаты $662, а у польских $2.248.

Правительственные агитаторы при виде этих цифр сразу начинают кричать, что они неверные, так как не включают в себя такие «скрытые дотации», какие есть в Беларуси: бесплатная медицина, образование, налоговые льготы и т.п. Что европейцы должны делать большие отчисления на медицинскую страховку, платить большие налоги и из-за этого у них «на руках» остается немного денег. И снова люди верят и думают, что медицина и образование у нас бесплатные. Так и хочется крикнуть «НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО В ЭТОМ МИРЕ НЕТ»! Все, что нам преподносят как «бесплатное», все уже дважды оплачено из ВАШЕГО кармана в виде налогов и недоплаты к вашему заработку.

И если вам попадется такой правительственный пропагандист, приведите ему эти цифры:

"Ставка подоходного налога в Польше в 2017 году"

Годовой доход от 0 до 20.370 евро (до 1.697,5 Евро в месяц) – 18%

Годовой доход более 20.370 евро – взимается фиксированная ставка 3.665 евро, плюс 32% с суммы, превышающей 20.370 евро.

"Социальные взносы с зарплаты в Польше в 2017 году"

Медицинское страхование – 9%. При этом 7,75% составляет налоговый кредит, поэтому фактически с работника взимается - 1,25%.

Пенсионный фонд – 19,52% (работник – 9,76%, работодатель – 9,76%).

Страхование на случай инвалидности – 8% (работник – 1,5%, работодатель – 6,5%).

Страхование на случай болезни – 2,45% (работник – 2,5%, работодатель – 0%).

Страхование от несчастных случаев – 0,4–3,60% (работник – 0%, работодатель – 0,4–3,60%).

Фонд труда – 2,45% (работник – 0%, работодатель – 2,45%).

В общей сложности сумма социальных отчислений непосредственно с заработной платы наемного работника в Польше составляет около 15,1%.

Сделаем последний расчет: 15,1% плюс 18% подоходного налога получаем в итоге 33.1% Как мы помним, польские молодожены получили на двоих $2.418. Вычтем из них 33,1% налогов и страховок ($800), и получим остаток в $1.617 Из этой суммы вычтем «жесточайшую» польскую коммуналку в $170 и видим, что на руках двух молодых людей со средней зарплатой, проживающих в квартире площадью 60 м.кв. осталось $1.447 Без малого полторы тысячи долларов.

А как поживают наши Белорусские молодожены? Прикинем. $732 минус 13% - подоходный налог и 1% - отчисления в Фонд социальной защиты населения. Остаток в $629. На первый взгляд не так уж и плохо, всего в 2,3 раза меньше, чем у польской семьи.

Однако же неспроста стоят постоянные очереди на погранпереходах с нашей западной соседкой. Ведь там дешевая и качественная одежда и обувь, еда хорошего качества при равной цене и огромности выбора, частые скидки и распродажи, делают возможным приобрести на $100 товаров, которые обошлись бы при покупке их в Беларуси как минимум в $150-200.

Путешествия в другие страны Европы также не составляют большой финансовой трудности и бремени. Особенно если приобретать билеты за 1-2 месяца до предполагаемого путешествия. Для примера, билет на самолет Ирландской авиакомпании «RYANAIR» на 5 ноября 2017 года по маршруту «Гданьск – Мальта» (3 часа 15 минут полета) сегодня (23 октября) можно приобрести за 179,10 злотых ($49,75)

А «сгонять» на рыбалку в Норвегию по маршруту «Гданьск-Осло» вам обойдется аж в целых 29 Zl ($8 ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ!) за 1 час 35 минут полета.

Не хочется даже вспоминать о существующих в Беларуси дичайших, по-другому не скажешь, таможенных пошлинах на автомобили. Рассчитывая по 2-3 евро за 1 куб. см. объема двигателя, за двухлитровый двигатель надо выложить 4.000-6.000 евро «растаможки». Наша молодая белорусская семья, которой вскоре придется возить новорожденного в больницы и поликлиники, затем в ясли и детский сад, должна целый год откладывать все свои $629 месячного дохода, что бы насобирать… нет, не на автомобиль, а только на его «растаможку». Вы можете себе представить, что было бы в Германии, при отсутствии своего автопрома, и пошлине на ввозной авто в размере годового заработка двух честных бюргеров, около 72.000 евро? Я не представляю.

Так что, когда чиновники всех рангов выдают себя за заботливых ангелов и внушают вам, что только благодаря их заботе вы оплачиваете 10-20-30% всех затрат ЖКХ, можете смело рассмеяться им в лицо. Спросите их, хотят ли они, чтобы вы оплачивали все 100% коммуналки, и услышите утвердительный ответ. Но вот добиться этого они не могут! Не могут запустить в стране прибыльные и современные производства и ту систему экономики, которые позволят зарабатывать зарплаты такой величины, из которых люди смогут оплачивать все 100% затрат на энергоресурсы. Нынешняя экономическая модель и система управления просто не в состоянии этого добиться. Двадцать лет, это достаточный срок для любого эксперимента, чтобы понять его эффективность или недееспособность. За двадцать пять лет наша соседка Польша прошла путь от зарплаты в $100 до $1200, а нам последние 15 лет только обещают «попиццот». Возможно, на бумаге в нашей хитрой государственной статистике к концу 2017 года и появится цифра средней зарплаты в 500 долларов. Только, к сожалению, она будет цифрой на бумаге, а не реальными денежными знаками в руках наших граждан…

Максим Жарновский, ucpb.org