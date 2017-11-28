Москва как город Глупов Игорь Яковенко, afterempire.info

28.11.2017, 19:09

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Как вирус москвацентризма проникает в мозги московских градоначальников и разрушает их.

В «Истории одного города» Салтыков-Щедрин дает характеристики 21 градоначальника города Глупова, среди которых есть весьма деятельные и творческие люди. Например, Угрюм-Бурчеев – «прохвост и идиот с бесстыжими глазами» – разрушил старый город и построил новый по имени Непреклонск. Онуфрий Иванович Негодяев разрушил улицы и из добытого камня настроил монументов. А градоначальник Василиск Семенович Бородавкин в борьбе с недоимками спалил 33 деревни и ввел в употребление игру ламуш и прованское масло.

Город Москва старше города Глупова и больше его по территории и по числу жителей. Но в силу ряда обстоятельств – о них немного позже – московские градоначальники тоже весьма склонны к оригинальным идеям. Рассмотрим лишь некоторые идеи двух последних.

Юрий Михайлович Лужков сидел на Москве 18 лет, с 1992 по 2010. В последний период сидения в его поведении стали замечаться странности. То вдруг потребует отобрать Крым и Севастополь у Украины и передать России (дурацкая и преступная идея позже была, к сожалению, реализована). То ему вдруг позарез нужно, чтобы сибирские реки встали дыбом и воды их потекли вспять в Центральную Азию. Эта навязчивая идея им была изложена в книге со скромным названием «Вода и мир» и Лужков весьма деятельно добивался ее реализации, уговаривая Назарбаева и других глав государств этого региона принять участие в этом вполне безумном проекте. Что при этом будет с экологией Сибири, как, впрочем, и Центральной Азии, Юрия Михайловича не волновало. Полагал, видимо, что Москва далеко и ее не смоет.

Сергей Семенович Собянин сидит на Москве всего семь лет, но вирус москвацентризма уже овладел его мозгом и породил в нем идеи странные и вполне людоедские. Я сейчас даже не про реновацию. Тут все намного хуже. Выступая 25.11.2017 на Общероссийском гражданском форуме, Сергей Семенович вступил в дискуссию с Алексеем Леонидовичем Кудриным и в ходе этой дискуссии высказал несколько идей, заставивших вспомнить некоторых глуповских градоначальников. Помните Василия Семеновича Бородавкина, который в борьбе с недоимками спалил 33 деревни? Сергей Семенович, в отличие от Василия Семеновича деревень пока не жег, но замыслы имеет не в пример более масштабные. «В сельской местности у нас проживает лишних 15 миллионов человек», – сообщил московский градоначальник Собянин, и в его рыбьих глазах на мгновенье отразилось пламя будущих пожаров.

С легкой руки Ивана Сергеевича Тургенева в русской литературе возник термин «лишний человек», обозначающий дворянина байронического типа, разочарованного в жизни и мающегося от безделья. Несколько поколений советских школьников, которых мучили сочинениями про этих «лишних людей», проклинали Тургенева, а заодно и Пушкина с Лермонтовым и Гончаровым за эту чертову «галерею». Градоначальник Собянин внес свой вклад в литературу и расширил «галерею лишних людей», впихнув туда еще 15 миллионов сельских жителей.

Совершив этот подвиг, Сергей Семенович приступил к радикальному переустройству России. «Почему у нас таких городов как Москва не создается больше?» – вопросил градоначальник Собянин и требовательно обвел глазами сидящих в зале общероссийских гражданских форумчан. Общероссийские гражданские форумчане испуганно притихли. Никто из них явно не знал ответа на этот простой и закономерный вопрос.

И ведь правда. В Москве уровень жизни в разы выше, чем в остальной России. Значит, надо создать еще 10 таких городов, как Москва, и вся страна заживет в разы лучше! И как эта простая мысль не приходит в голову никому, кроме С.С. Собянина? Вот смотрите, как надо обустроить Россию. «Сделайте из 30 миллионов три Москвы и ВВП вырастет на 40%!» – с ликованием в голосе восклицает градоначальник Собянин. Как у него 15 миллионов «лишних россиян» превратились в 30 миллионов, из которых слепятся «три Москвы», я так и не понял. Но это и неважно. Идея ведь славная, не так ли? Смотришь хозяйским глазом на популяцию, видишь совершенно лишние и бессмысленно валяющиеся то ли 15, то ли 30 миллионов, сгребаешь их в три кучи по 10 миллионов каждая и получаешь еще целых три дополнительных Москвы! Сгребать человеческие излишки можно бульдозером, грузить в цистерны. А можно для этих биоматериалов построить человекопровод. Это надо считать рентабельность…

Легенда приписывает французской королеве Марии-Антуанетте схожую по гениальности идею решения проблем экономики: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». С.С. Собянин не так привлекателен внешне, как Мария-Антуанетта, но идеи его не менее прекрасны в своей простоте и легкости исполнения. А главное, последствия будут такими же. С той лишь разницей, что машинка, предложенная доктором Гильотеном, в России вряд ли приживется.

Вполне банальная истина, что крупные городские агломерации являются локомотивами современной экономики, в голове человека, пораженной москвацентризмом в последней стадии, приобретает вполне фантастические очертания. С.С. Собянин, видимо, считает своей личной заслугой то, что в Москве находится половина банков, зарегистрированных в России, и большинство головных офисов крупнейших компаний. То, что Москва неоднократно признавалась журналом «Форбс» мировым рекордсменом по числу долларовых миллиардеров, это тоже, видимо, заслуга С.С. Собянина.

Чудовищный разрыв между Москвой и остальной Россией связан, во-первых, со структурой распределения налогов, при которой 60% идут в Москву, 30% – в субъект федерации и лишь 10% – в местные муниципальные органы власти. А во-вторых, в условиях полностью огосударствленной коррумпированной экономики офис любого крупного бизнеса должен находиться там, где принимаются все решения, то есть в Москве.

Изумительное устройство голов Собянина и его собеседника Кудрина не позволяет им вместить такую простую мысль: только полный пересмотр системы распределения налогов и радикальное перераспределение властных полномочий с передачей их вниз, на уровень субъектов федерации и органов местного самоуправления может позволить стране развиваться и избавит ее от чудовищной аномалии москвацентризма.

Что касается лишних людей, то они, действительно, в России есть. Только сосредоточены они не в селах, а в Кремле и других органах власти. И Сергей Семенович Собянин, несомненно, один из них.

Игорь Яковенко, afterempire.info