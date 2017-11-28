Профсоюз РЭП: По всей Беларуси райпо поголовно убыточные 28.11.2017, 19:16

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Эта разветвленная, как спрут, организация существует для собственной выгоды, а «крайними» всегда оказываются ее работники.

В профсоюз РЭП обратился еще один бывший продавец райпо, протестующий против незаконного увольнения, сообщает praca-by.info.

В сентябре этого года в профсоюз РЭП обратилась женщина, ранее работавшая в Радошковичском райпо. Ее история схожа с множеством таких же дел, в которых профсоюзу РЭП пришлось вставать на защиту работников райпо от нанимателей. В Радошковичском магазине также работа шла со множеством нарушений: пока продавец была на больничном, на торговую точку привозили и увозили товар, не оформляя его должным образом, а потом обвиняли продавца в недостачах. Наниматель даже несколько раз вычел деньги из зарплаты продавца – якобы в счет недостач, что является грубейшим нарушением: вычитать деньги из заработной платы можно только после письменного согласия работника или по решению суда. Продавец не захотела мириться с нарушениями, и в итоге ее уволили по требованию нанимателя с формулировкой «за недоверие».

Представлять интересы продавца в суде будет правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков:

– Она уже работает в другом месте, - рассказал юрист, - но мы будем доказывать незаконность ее увольнения «за недоверие» и настаивать на изменении записи в трудовой книжке.

Суд пройдет в Молодечно.

Юрий Беляков рассказал, почему из всех торговых сетей работники больше всего жалуются на райпо:

– По всей Беларуси райпо поголовно убыточные. И постоянно у них недостачи и нарушения. Но окончательно они никогда не обанкротятся, и в этой системе все также будут работать люди. Потому что, скорее всего, «убыточные» они только на бумаге. Эта разветвленная, как спрут, организация существует для собственной выгоды, а «крайними» всегда оказываются ее работники, продавцы.