Принц Гарри и Меган Маркл: семь интересных фактов о королевской паре 3 28.11.2017, 19:24

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его невеста дали свое первое интервью после объявления о грядущей свадьбе.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл дали свое первое интервью после объявления о грядущей свадьбе, которая состоится весной 2018 года. До этого об их отношениях в Британии было известно очень мало. BBC представляет семь интересных фактов о новой королевской паре:

Они поехали отдыхать вместе после двух свиданий

Фото: EPA

Всего через несколько недель после того, как они познакомились, принц уговорил Меган Маркл отправиться вместе с ним в Ботсвану.

"Мы остались там вдвоем под звездами. Она поехала со мной на пять дней [в Ботсвану], что было абсолютно потрясающе", - рассказал принц.

По словам принца Гарри, возможность побыть вместе наедине помогла им лучше узнать друг друга.

Принц Гарри сам решил, каким должно быть обручальное кольцо Меган

Дизайн кольца с тремя бриллантами в золотой оправе принц Гарри придумал сам

фото: AFP

Принц Гарри позаботился о том, чтобы обручальное кольцо его невесты было особенным. Выполненное из желтого золота, любимого металла Меган, кольцо украшено тремя бриллиантами: самый крупный из них - из Ботсваны, где пара провела значимое для них время. По обе стороны от крупного бриллианта - два драгоценных камня из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и его невеста говорят, что для них было важно, чтобы принцесса Диана была частью важного для них события.

По словам принца Гарри, его мама прыгала бы от радости во время помолвки, и они с Меган стали бы лучшими друзьями.

"В такие моменты мне ее особенно не хватает", - признался Гарри.

Они ничего не знали друг о друге, когда познакомились

Меган Маркл родилась в США, никогда не читала британских таблоидов и мало знала о королевской семье, поэтому ей пришлось узнавать Гарри "самостоятельно" и "непосредственно".

Принц Гарри, в свою очередь, не смотрел сериал "Форс-мажоры" (Suits), где в главной роли снималась Меган Маркл, он вообще никогда о ней ничего не слышал до момента встречи.

Их первое "свидание вслепую" приятно поразило обоих.

"Я был очень приятно удивлен, когда зашел в комнату и увидел ее", - рассказал принц Гарри.

"Я подумал - мне придется постараться", - добавил он.

Меган Маркл оставит свою карьеру актрисы

После свадьбы Маркл получит титул Ее королевское высочество, принцесса Уэльская. Однако называться принцессой Меган она не сможет, поскольку не принадлежит к королевскому роду

Пара также сообщила, что Меган Маркл больше не будет сниматься в телесериалах и кинокартинах и оставит карьеру актрисы.

"Я не смотрю на это как на отказ от чего-то. Я воспринимаю это как перемену. Это просто новая глава", - говорит Меган Маркл.

"Сечас настало время работать с тобой в команде", - сказала Меган Маркл, обращаясь к принцу Гарри.

По словам принца Гарри и его невесты, им предстоит научиться работать в паре, они планируют сосредоточиться на гуманитарной деятельности, которая их объединяет.

Принц Гарри выразил уверенность в том, что его невеста отлично справится с ролью члена королевской семьи, и вместе они будут "фантастической командой".

Принц Гарри сделал предложение за приготовлением курицы

После свадьбы молодожены будут жить в Ноттингемском коттедже, резиденции принца Гарри в Кенсингтонском дворце

Принц также рассказал, как сделал предложение: они вдвоем готовили запеченную курицу, когда принц Гарри неожиданно опустился на одно колено.

"Это было так мило, естественно и очень романтично", - сказала Меган Маркл. По ее словам, она, не дослушав принца, сразу же сказала "да".

"Она не дала мне договорить и сказала "Да-да-да-да", - добавил принц Гарри.

"И потом мы обнялись, и у меня в руке было кольцо. И я говорю? "Можно, я подарю тебе кольцо?" И она: "О да, кольцо"", - продолжил принц Гарри. "Это было очень трогательно".

Даже корги королевы полюбили Меган

Фото: GETTY IMAGES

Меган Маркл рассказала, что одна из двух ее собак переехала вместе с ней в Лондон.

По словам принца Гарри, корги королевы сразу же приняли Меган, когда она приехала на встречу с Елизаветой II.

"Я за 33 года привык к тому, что они на меня постоянно лают. А она зашла - и ничего, только виляют хвостами. Я подумал: черт побери!" - рассказал принц.

По словам Меган Маркл, корги во время чаепития у королевы просто лежали у ее ног, и "это было очень мило".

Они планируют, что в их семье появятся дети

В будущем году в семье у брата принца Гарри - принца Уильяма и его супруги - появится уже третий ребенок.

Меган Маркл рассмеялась, когда ее жених, отвечая на вопрос о планах по поводу детей, ответил "не сейчас".

"Все постепенно. Надеюсь, мы станем семьей в ближайшем будущем", - сказал принц Гарри.