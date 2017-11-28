Киевское «Динамо» интересуется игроком БАТЭ

Киевское «Динамо» интересуется игроком БАТЭ1
- 28.11.2017, 19:30
К полузащитнику борисовчан проявляют интерес киевское «Динамо» и «Црвена Звезда».
По информации «Прессбола», киевское «Динамо», главным тренером которого является белорусский специалист Александр Хацкевич, проявляет интерес к полузащитнику БАТЭ Мирко Иваничу.
Также известно, что игроком сборной Черногории живо интересуется сербская «Црвена Звезда», соперник борисовчан по групповому турниру Лиги Европы.
На прямой вопрос о будущем месте работы, Иванич откровенничать не стал: «Без комментариев».