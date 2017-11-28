Киевское «Динамо» интересуется игроком БАТЭ 1 28.11.2017, 19:30

Мирко Иванич

Фото: ФК БАТЭ

К полузащитнику борисовчан проявляют интерес киевское «Динамо» и «Црвена Звезда».

По информации «Прессбола», киевское «Динамо», главным тренером которого является белорусский специалист Александр Хацкевич, проявляет интерес к полузащитнику БАТЭ Мирко Иваничу.

Также известно, что игроком сборной Черногории живо интересуется сербская «Црвена Звезда», соперник борисовчан по групповому турниру Лиги Европы.

На прямой вопрос о будущем месте работы, Иванич откровенничать не стал: «Без комментариев».