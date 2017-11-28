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Киевское «Динамо» интересуется игроком БАТЭ

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  • 28.11.2017, 19:30
Мирко Иванич
Фото: ФК БАТЭ

К полузащитнику борисовчан проявляют интерес киевское «Динамо» и «Црвена Звезда».

По информации «Прессбола», киевское «Динамо», главным тренером которого является белорусский специалист Александр Хацкевич, проявляет интерес к полузащитнику БАТЭ Мирко Иваничу.

Также известно, что игроком сборной Черногории живо интересуется сербская «Црвена Звезда», соперник борисовчан по групповому турниру Лиги Европы.

На прямой вопрос о будущем месте работы, Иванич откровенничать не стал: «Без комментариев».


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