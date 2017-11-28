Как «электрики» разводят на деньги пенсионеров 2 28.11.2017, 19:46

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Фейковые электрики меняют пенсионерам розетки за 300 рублей.

И все законно. На вопрос, откуда фирма знает адреса пожилых людей, слышим в ответ, что на дворе «XXI век».

Пенсионеры из Гродно Евгений Лавреньтевич и Людмила Александровна обратились в редакцию «Белсата», чтобы рассказать о своем опыте общения с фирмой «Гроднопремсервис». Людмила Александровна, которой пошел уже 81 год, рассказывает, что ей позвонили незнакомые и сообщили, что придут проверить электропроводку. Электрики, войдя в дом, заявили женщине, что за старые розетки ей грозит штраф.

Евгений Лавреньтевич изучает договор с фирмой «Гроднопромсервис».

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Сказали, что у вас розетки старые. Будем менять – иначе штраф дадим. Я говорю, что у меня муж закончил электротехнический институт. А они говорят, это еще хуже, он ничего не понимает у вас», – рассказывает женщина.

Розетка, которую заменили.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Меня не было дома. Жена пустила их в дом, и они начали обследовать электропроводку. Предложили заменить. Одну розетку заменили в комнате, в спальне заменили и выключатель заменили. Заключили соглашение, по всем правилам. На каждой странице то, что предлагают сделать, – рассказывает Евгений Лавреньтевич. – Составили договор и выполнили работы. Свои услуги они оценили в 282 рубля. Я вчера пошел к ним, потому что на выходных никто не отвечал. Показал договор, а они говорят, что как было заявлено, так мы и сделали. Договор расторгнуть отказались».

Людмила Александровна.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Перед заменой все розетки работали хорошо. Кроме того, вместо трех вписанных в документы розеток электрики поменяли только две, – жалуется Евгений Лавреньтевич.

Договоры под диктовку?

К договору присоединены две квитанции фирмы ООО «Гродопремсервис», одна на 10 рублей, вторая на 170 рублей, а в акте сдачи-приемки работ (оказания услуг) указано 282 рубля. У Людмилы Александровны проблемы с памятью, и после прихода мужа даже не помнила, что выплатила 180 рублей, о которых свидетельствуют квитанции.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Кассового аппарата работники фирмы не имели. Сейчас фирма требует от пенсионеров еще 102 рубля.

На другой стороне бумажки под копирку отбиты заявления с подписью, продиктованные Людмиле Александровне.

«С ценами и условиями ознакомлена и согласна. Претензий не имею. Подпись. Со всеми видами работ ознакомлена. Подпись. С родственниками советоваться не надо.

Подпись. Мастер не представлялся сотрудником ЖЭСа и Гродноэнерго. 24.11.17 г. Подпись».

За что электрики ООО «Гродопремсервис» взяли такие деньги?

Услуга замены розетки в любом из гродненских ЖЭСов стоит 2 рубля 58 копеек. Средняя стоимость за розетку колеблется около 5-6 рублей. Выходит, что минимальная оплата за замену одной розетки составляет около 9-ти рублей. Даже, если в доме их заменили 4, такая работа никак не может стоить 282 рубля.

«Они откуда-то берут информацию, где старики живут, ходят и навязывают услугу. Выбирают жертву и делают бизнес. Думаю, что мы не одни такие, и эта история может случиться с другими. Как сказал нам юрист, для нас единственный выход доказать, что моя жена имеет проблемы с памятью и является недееспособной. После мы будем обращаться в суд», – добавляет Евгений Лавреньтевич.

«Даем несколько дней на размышления»

Директор фирмы Сергей Рубацкий в свою очередь ответил, что перед проведением работ клиентов всегда информируют о ценах – они все есть в прайс-листе.

Старая розетка на кухне, которую не заменили, однако вписали в счет оплаты.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Кроме того, он уверен, что если специалисты посчитали, что электрификация требовала ремонта, это действительно было так. Также в разговоре он отметил, что обычно клиентам предоставляется несколько дней на размышление, однако в случае с Людмилой Александровной работы были проведены сразу. На вопрос, откуда у фирмы база данных адресов и телефонов пенсионеров, Сергей Рубацкий ответил, что «мы живем в XXI-м веке».

«Если у людей есть претензии, пусть приходят к нам, и думаю, что мы можем пойти им навстречу», – добавил деректор фирмы.