Amnesty International начала кампанию в поддержку Дмитрия Полиенко 1 28.11.2017, 20:09

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Международная правозащитная организация призвала белорусские власти немедленно освободить политзаключенного.

Сегодня сотрудник Amnesty International Айша Юнг сообщила сайту Charter97.org, что правозащитная организация начинает международную кампанию в поддержку узника совести Дмитрия Полиенко.

В настоящее время в местах лишения свободы находятся по разным оценкам от двух до девяти политзаключенных. Из них только Дмитрия Полиенко Международная Амнистия признала узником совести. В своем заявлении от 22 августа 2017 года Амнистия призывает белорусские власти незамедлительно и безо всяких условий освободить Дмитрия Полиенко.

Напомним, в конце апреля 2016 года около 35 велосипедистов проехали по центральным улицам Минска в знак протеста против правил дорожного движения, ограничивающих свободное передвижение на велосипеде. Велопробег был грубо и с применением силы прерван милицией. Дмитрий Полиенко был единственным из участников, кому были предъявлены уголовные обвинения. 12 октября 2016 года суд Центрального района города Минска проговорил Полиенко к двум годам условно.

По мнению Международной Амнистии, все предъявленные обвинения не соответствуют действительности, и Дмитрий Полиенко находится в заключении исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу выражения и свободу собраний.

После участия Дмитрия в защите Куропат и Маршах рассерженных белорусов суд Заводского района города Минска заменил условный срок на реальный. Срок заключения, который Дмитрий отбывает в Бобруйской колонии истекает в октябре 2018 года.

По сообщениям родственников и правозащитников з/к Полиенко неоднократно помещали в ШИЗО по надуманным поводам: таким как курение в неположенном месте или свисающая с кровати простынь. На покупки в ларьке з/к Полиенко имеет право тратить 46 рублей в месяц, что почти в три раза меньше, чем для других заключенных.

Письма поддержки Дмитрию можно высылать по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.