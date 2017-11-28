Россию готовят к резкому ухудшению экономической ситуации 8 28.11.2017, 20:13

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Москва сообщила регионам, что им надо максимально ужесточить экономию средств и мобилизовать все доходы.

В России, несмотря на приближение выборов президента РФ, центральная власть не планирует тратить средства на избирателей. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей в Facebook.

«Россию готовят к резкому ухудшению экономической ситуации. Москва жестко заявляет регионам, что «пряников» к президентским выборам не будет. Наоборот, им надлежит максимально ужесточить экономию средств, беспощадно взыскивать все задолженности и мобилизовать все доходы – налоговые и неналоговые», – рассказал он.

Политолог подчеркнул, что россиянам не стоит ожидать улучшения экономической ситуации накануне выборов.

«В общем, затягивайте пояса потуже и несите нам свои денежки», – подытожил он.

24 ноября Госдума РФ приняла бюджет на 2018–2020 годы. Как отмечает «Росбалт», документ предусматривает уменьшение расходов бюджета c 18,1% ВВП в 2017 году до 15,6% ВВП в 2020 году. Сокращать дефицит власти РФ планируют за счет увеличения налогов, сборов и обязательных платежей, а также путем сокращения расходов на финансирование госпрограмм.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент о планах выдвижения заявили журналистка Ксения Собчак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон и российский блогер нигерийского происхождения Самсон Шоладеми.

Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о желании баллотироваться на следующий срок.