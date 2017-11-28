Надежда на «жесткий» Brexit Яцек Ростовски, Liga.net

28.11.2017, 20:28

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Яцек Ростовски

«Жесткий» Brexit, как минимум, отвратит других членов ЕС от желания последовать примеру Великобритании.

Легко забыть, что оборона и безопасность - это не одно и то же. Оборона - это средство, к которому страны вынуждены прибегать, когда нарушается их безопасность. А в мирное время страны тратят деньги на оборону именно потому, что опасаются за свою безопасность.

Начиная с 2014 года для Великобритании и Евросоюза ситуация с безопасностью резко ухудшилась. В марте этого года Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым. Впервые со времен Второй мировой войны крупная европейская держава прибегла к перекройке собственных границ силой оружия.

В 1994 году Россия согласилась защищать территориальную целостность Украины в обмен на передачу Украиной ядерного оружия, которое та унаследовала от Советского Союза. И Россия не остановилась на Крыме; с того времени она ведет вялотекущую гибридную войну против Украины в ее восточном регионе, Донбассе.

И Украина в этом отношении не одинока. Россия отправляла корабли и военные самолеты для создания угроз для побережий других западных стран, похитила эстонского офицера разведки на территории НАТО и проводит постоянное наращивание военного потенциала в Восточной Европе, в Арктике и в других регионах.

Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью, Великобритания незначительным большинством проголосовала в июне 2016 года за выход из ЕС - решение, которое может необратимо испортить отношения страны с ее европейскими партнерами по НАТО. Еще хуже то, что в ноябре 2016 года президентом Соединенных Штатов был избран Дональд Трамп, который уже давно восхищается президентом России Владимиром Путиным.

Хотя Трамп с презрением отзывался о НАТО во время предвыборной кампании в 2016 году, генералы, которых он назначил на высшие должности, похоже, поставили его на место. Тем не менее, он всегда может передумать. Республиканская партия переживает глубокий внутренний раскол, который может закончиться победой ее популистского крыла, возглавляемого человеком Трампа - националистом и ярым противником ЕС Стивеном Бэнноном.

Если Бэннону удастся преобразовать Республиканскую партию в соответствии с его националистическими взглядами и если республиканцы сохранят или вернут себе власть в будущем, на обязательства США в отношении безопасности в Европе полагаться больше будет нельзя. Непрекращающиеся атаки России на западные политические системы или даже прямое военное вторжение в Европу могут остаться без ответа со стороны США.

Без твердой поддержки со стороны США политически расколотый ЕС будет все более беззащитен перед политическим давлением России. В то же время политически сплоченный ЕС стал бы оплотом стабильности, простирающейся от Ла-Манша до украинского Днепра. Таким образом, в отсутствие руководящей роли США стабильный и безопасный ЕС может стать самой важной опорой стратегии безопасности Великобритании после Brexit.

Но стабильность ЕС далеко не гарантирована, потому что гладкий и безболезненный Brexit может соблазнить другие государства-члены также выйти из блока. Некоторые утверждают, что этот результат маловероятен, поскольку для стран еврозоны сделать это практически невозможно. Если бы какая-нибудь страна еврозоны хоть заикнулась о возможности отказа от евро и выхода из ЕС, то последовавший в результате отток капитала разрушил бы ее экономику. Согласно этой точке зрения, тот факт, что две трети стран-членов ЕС входят в зону евро, уже достаточен для предотвращения развала ЕС.

Если бы это было так... На самом деле несколько значимых членов ЕС не перешли на евро, в том числе Польша, Чехия, Дания, Румыния и Швеция. Более того, при благоприятных обстоятельствах страны еврозоны с профицитом текущего счета - например, Германия, Нидерланды, Испания и Австрия - могли бы, вероятно, отказаться от евро без катастрофического ущерба для себя. И не стоит забывать, что электорат западных стран продемонстрировал уникальную способность вредить самому себе. Вспомните не только Brexit и избрание Трампа, но и экономическую "русскую рулетку" каталонских сепаратистов в последние полтора месяца.

Как бы то ни было, Великобритания, видимо, по-прежнему политически неспособна совершенно отказаться от Brexit, хотя это было бы наилучшим выходом для всех. Но между вариантами "мягкого" и "жесткого" Brexit - при котором Англия покинет единый рынок ЕС и таможенный союз - у последнего, возможно, есть по меньшей мере одно преимущество. А именно, он не приведет к дальнейшему подрыву европейской стабильности, которая является важнейшим достоянием Великобритании в области безопасности.

Разумеется, в результате "жесткого" Brexit Великобритания понесет большие экономические потери. Промышленные цепочки поставок будут нарушены, строительная индустрия потеряет работников из ЕС, лондонский Сити утратит международное значение, фунт будет продолжать обесцениваться, а государственный сектор, особенно Национальная служба здравоохранения, изрядно отощает. ЕС тоже понесет потери, хотя и намного меньшие в масштабе его общей экономики.

Несмотря на издержки, "жесткий" Brexit, как минимум, отвратит других членов ЕС от желания последовать примеру Великобритании, тем самым укрепляя европейскую стабильность и помогая Британии поддерживать свою национальную безопасность, что может оказаться самым важным фактором в долгосрочной перспективе. Такой результат был бы по меньшей мере иронией судьбы. Но еще большей иронией является тот факт, что настаивают на этом те самые сторонники Brexit, которые желают краха ЕС. Они убеждены, что их мечта о флибустьерской, глобальной Британии может быть реализована только при полном разрыве с Европой. Возможно, скоро они узнают, правы ли они.

Яцек Ростовски, Liga.net