Азербайджан отказался от посла РФ 1 28.11.2017, 20:34

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Баку не стал соглашаться с кандидатурой нового дипломата РФ в Азербайджане.

МИД России не получило агремана от Азербайджана на назначение новым послом Георгия Зуева.

Об этом сообщает haqqin.az.

Стоит отметить, что, согласно правилам дипотношений, перед назначением посла у принимающей стороны запрашивают агреман, то есть, предварительное согласие на вручение верительных грамот. Азербайджан отказался предоставить агреман МИД России на Георгия Зуева.

Как стало известно, это связано с ярко выраженной проармянской позицией Зуева.

Георгий Зуев считается опытным дипломатом, и в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД РФ.