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В центре Минска три дня будет ограничено движение

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  • 28.11.2017, 21:01
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Водителям советуют пересесть на общественный транспорт.

В центре Минска три дня (с 29 ноября по 1 декабря) будет частично ограничено движение транспорта. Причина — сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в белорусской столице, передает sb.by.

ГАИ советует водителям в этот период выбирать общественный транспорт, а не передвигаться на личных автомобилях.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это региональная международная организация, в состав которой с 1993 года входит Беларусь. Также членами организации являются Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.


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