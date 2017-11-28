В центре Минска три дня будет ограничено движение

В центре Минска три дня будет ограничено движение11
- 28.11.2017, 21:01
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Водителям советуют пересесть на общественный транспорт.
В центре Минска три дня (с 29 ноября по 1 декабря) будет частично ограничено движение транспорта. Причина — сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в белорусской столице, передает sb.by.
ГАИ советует водителям в этот период выбирать общественный транспорт, а не передвигаться на личных автомобилях.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это региональная международная организация, в состав которой с 1993 года входит Беларусь. Также членами организации являются Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.