Дети Путина: раскрыта семейная тайна президента РФ 7 28.11.2017, 21:12

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Екатерина Тихонова

Reuters нашло подтверждение, что Eкатерина Тихонова - дочь Путина.

Вице-президент Всемирной федерации рок-н-ролла Манфред Мохаб подтвердил, что Екатерина Тихонова, с которой он хорошо знаком по работе в президиуме этой организации, действительно является младшей дочерью президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Ранее, помимо публикаций в СМИ, других подтверждений, что Тихонова является дочерью Путина, не было. Хозяин Кремля от ответа на этот вопрос всегда уходил.

Reuters спросило Мохаба, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина. Тот ответил: «Да, я знаю». Мохаба переспросили, чтобы убедиться, и он еще раз сказал: «Да».

У президента РФ две дочери. Есть еще Мария. В апреле голландское издание WNL сообщало, что в окрестностях Гааги на продажу выставлен пентхаус, предположительно принадлежащий старшей дочери президента России Марии Путиной и ее супругу Йорриту Фаасену. Были опубликованы фотографии дома, а также указана его стоимость - 2,9 млн евро.