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29-летний замдекана геофака БГУ умер на рабочем месте

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  • 28.11.2017, 21:30
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Сергей Прокопович

Преподаватель умер на своем рабочем месте в кабинете.

Заместитель декана по учебной и воспитательной работе геофака БГУ, доцент кафедры почвоведения Сергей Прокопович умер 23 ноября, передает nn.by.

По предварительной информации, у Прокоповича оторвался тромб.

Преподаватель умер на своем рабочем месте в кабинете. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Родился Сергей Прокопович в 1988 году в Орше. Окончил геофак БГУ, поступил в магистратуру, в 2017 году защитил кандидатскую. Был награжден медалью и почетным званием «Почетный донор Республики Беларусь».


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