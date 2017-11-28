Гол рукой 1 Юрий Христензен, Facebook

28.11.2017, 21:49

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Обитатели Кремля не способны победить в открытой конкурентной борьбе.

Проблемы России в том, что обитатели Кремля не способны победить в открытой конкурентной борьбе. Они всегда действуют исподтишка. Всюду ложь, фальсификации и коррупция, прикрываемые тотальной пропагандой. Состязательность отсутствует во всех сферах политической и общественной жизни, от выборов до футбола.

Правящая элита действует так как их учили в КГБ. Получить результат кратчайшим путем, не ограничивая себя в методах и средствах. В этой парадигме любая конкуренция - зло. Затратное предприятие со слабо прогнозируемым результатом. Зачем нужна конкуренция, если можно осуществить задуманное со 100% гарантией с помощью пропаганды, лжи, подкупа и насилия.

Внутри страны это пока работает. Население радуется тому как красиво власти ограбили слабого, обманули сильного, ударили в спину друга и запугали своих соседей. За пределами досягаемости кремлевской пропаганды люди с ужасом наблюдают за действиями Кремля.

Мир это жесткая конкурентная борьба со своими устоявшимися правилами. В этой борьбе побеждает тот кто лучше и эффективнее работает. Посредственность способна победить лишь нарушая правила.

Можно победить гроссмейстера, произвольно переставляя фигуры. Можно забить семь шайб профессионалам, если им предварительно заплатить. Нарушая правила можно воссоединить разделенный народ, защитить соотечественников за рубежом, аннексировать территории и расширить жизненное пространство. Под радостные крики болельщиков, соскучившихся по былым победам.

Последствия такой политики легко просчитать. Сначала нарушителя предупредят. Потом выгонят из высшей лиги. Потом от него отвернутся сторонники и противники. Если ты нарушаешь правила, с тобой никто не захочет играть.

Потом начинается ломка. Азарт зашкаливает, болельщики требуют новых побед. Игрок вклинивается в чужую игру, хватает мяч руками, бьет по ногам. На все замечания отвечает, что это не он. Что к нему придираются, применяют двойные стандарты. Что он пытался забить мяч ногой - и у него не вышло. Попробовал заносить мяч в ворота руками - и у него получилось! А если кому-то не нравится, пусть вспомнят Ирак, Югославию и гол Марадоны в 86-м.

Правила пишут победители. Правила не всегда понятны лузерам, но они обязательны для всех. Правила нужны для развития игры. Для того чтобы привлечь талантливую молодежь и отсеять тех кто не хочет учиться.

В то время как одни страны совершенствуются в мире глобальной конкуренции, другие откатываются в своем развитии на десятилетия назад. Пытаются встать с колен, опираясь на собственные силы.

Идея вставания с колен сама по себе ущербна. Она сформировалась на руинах былого величия ввиду невозможности на равных соревноваться по существующим правилам. Это суррогатная идея, которая подменяет необходимость упорным трудом тянуться в мировые лидеры. Это идея лентяя и лузера, который ищет источник проблем в окружающих и не хочет ничего изменять в себе самом.

P.S. Написано в октябре 2015. Еще не было отчетов WADA, бомбардировок Алеппо, терактов, Брекзита, вмешательства в выборы в США и многих других замечательных вещей. Была понятна общая концепция Кремля, которая определила все остальное.

P.S.2. У Марадоны после этого гола тоже не сложилось. Культ личности, наркотики, развод, другие женщины, проблемы с законом, суды, стрельба по журналистам, дружба с диктаторами, потеря популярности. "Жизнь Марадоны — это его личная драма. Все человечество ему завидовало, а он завидовал всему человечеству." (c) Хорхе Вальдано.

Юрий Христензен, Facebook.com