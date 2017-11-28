В баре на Зыбицкой изъяли 56 литров нелегального алкоголя 1 28.11.2017, 22:00

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В отношении владельца заведения составили протокол.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД обнаружили в баре на улице Зыбицкая алкоголь без акцизных марок. Документов, которые подтверждали бы его легальность, тоже не было. Также правоохранители выяснили, что в этом заведении делают спиртные напитки, состав которых придумали самостоятельно, написано на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Изъяли 56 литров алкогольных напитков на сумму 5218 рублей - 64 бутылки готовой продукции и спиртосодержащую жидкость.

В отношении владельцев бара составлен протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 12.23 КоАП «Нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий»), что влечет наложение штрафа в размере от 250 до 300 базовых величин с конфискацией ввозимых, перевозимых, хранимых, реализуемых алкогольных напитков, а также выручки, полученной от их реализации (выполнения работ, оказания услуг).