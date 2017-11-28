КНДР запустила очередную баллистическую ракету 1 28.11.2017, 22:05

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Предыдущую ракету КНДР запустила в середине сентября.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Никаких подробностей о запуске пока нет. Агентство не уточняет ни модель ракеты, ни направление ее полета.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян провел в середине сентября. По оценке специалистов, ракета достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км. Она прошла над японским островом Хоккайдо прежде чем упасть в Тихий океан, передает ВВС.

Незадолго до этого, в начале сентября, КНДР объявила о создании водородной бомбы, пригодной к установке на баллистические ракеты. Сразу после этого в стране прошли ядерные испытания. Тем не менее многие специалисты сомневаются в том, что у КНДР действительно есть термаоядерное оружие.

Еще раньше, летом этого года, КНДР провела сразу несколько запусков баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Президент США Дональд Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР возможно уже удалось разработать боеголовку, пригодную к установке на баллистические ракеты. После этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ государственные СМИ Северной Кореи распространили сообщение, в котором говорилось, что Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по военным базам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.