Минское «Динамо» победило «Югру» 1 28.11.2017, 22:10

«Зубры» одержали третью победу кряду.

Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

«Зубры» продемонстрировали 100-процентную реализацию большинства.

«Динамо» Минск — «Югра» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

«Динамо» Минск: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Шинкевич, Скилли — Шарангович — Когалев; Знахаренко — Хенкель, Павлович — Ковыршин — А.Степанов; Дрозд — Волков — Китаров; Дерябин, Карабань.

«Югра»: Шарыченков (58.58); Бурстрем — Угольников, Королев — Неколенко — Савинайнен; Лекомцев (к) — Виклунд, Варфоломеев — Шипов — Пестушко; Шулаков — Погоришный, Анкудинов — Майоров — Шэн; Витасек — Козловский, Беляев — Ильин — Купцов.

Шайбы: 1:0 — Граньяни (Лингле, Хауден, 25.42 — бол.). 2:0 — Павлович (Лингле, Хауден, 34.34 — бол.). 2:1 — Виклунд (Варфоломеев, Лекомцев, 55.14 — бол.).

Хоккеисты минского «Динамо» набрали 50 очков после 36 матчей и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Очередной матч чемпионата КХЛ подопечные Горди Дуайера проведут 2 декабря в Уфе против местного «Салавата Юлаева».