Тиллерсон: Отношения с РФ не нормализуются, пока мы не решим вопрос Украины 28.11.2017, 22:31

Рекс Тиллерсон

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Госсекретарь США обвинил Москву в агрессивном поведении.

Россия "продолжает агрессивное поведение в отношении других соседей в регионе, вмешиваясь в избирательный процесс и стимулируя недемократические идеи", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая с программной речью в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона во вторник, 28 ноября, передает DW.

России предстоит сделать выбор

Тиллерсон указал, что Запад стремится "к новым продуктивным отношениям с постсоветской Россией", которые пока кажутся "иллюзорными". "Мы хотим, чтобы Россия была конструктивным соседом Европы и трансатлантического сообщества в целом, но выбор на этот счет предстоит сделать России", - подчеркнул он. По его словам, Россия может "продолжать изолировать и обеднять себя, сея беспорядок за рубежом и препятствуя свободе внутри страны". "Либо она может стать силой, продвигающей свободы российских граждан и стабильность Евразии", - добавил госсекретарь.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что администрация США хотела бы конструктивных отношений с российской стороной. Однако, оговорил он, без урегулирования конфликта на Украине нормализацию отношений Вашингтона и Москвы обеспечить не удастся: "Я сказал россиянам: мы никогда не вернем отношения к норме, пока не решим вопрос с Украиной. Он просто маячит, как несокрушимое препятствие, и мы должны им заниматься".

Сотрудничество с оговорками

Госсекретарь, тем не менее, отметил, что существуют области для сотрудничества США и России. "Мы усердно работаем в Сирии, чтобы победить ИГ, и мы на пути полной победы раз и навсегда над ИГ в Сирии. Мы работаем вместе с Россией над тем, как предотвратить гражданскую войну", - сказал Тиллерсон.

Еще одним местом возможного сотрудничества двух стран госсекретарь назвал Афганистан, хотя и с оговорками: "Могут быть возможности для сотрудничества по Афганистану, но мы пока еще не договорились о том, какими они могут быть. Мы обсуждаем это".