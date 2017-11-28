Илон Маск рассказал о планах SpaceX на 2018 год 1 28.11.2017, 22:53

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Илон Маск

В новом году изобретатель и бизнесмен намерен заняться подготовкой к колонизации Марса.

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск рассказал о планах на 2018 год. По словам инженера, он большой оптимист и в первую очередь намерен заняться подготовкой космических кораблей для полета на Марс, передает actualnews.org.

Нынешний год оказался прорывным в истории Илона Маска: были выпущены новые электрокары, прошли тестирования дизайнерские скафандры, а на крышах автомобилей Tesla удалось установить первые солнечные крыши. Что касается планов на обозримое будущее, то они в первую очередь связаны с намерением освоить Марс. Несмотря на неудачу с ракетным двигателем, взорвавшимся еще до старта, в SpaceX хотят увеличить количество экспериментов с ракетами, в том числе и с Big Falcon Rocket.

По словам представителя SpaceX, в 2016 году удалось осуществить лишь 8 успешных пусков, в 2017 году их стало уже 20, в следующем году планируется увеличить количество выходов на орбиту в два раза. Также разработчики компании займутся модернизацией Falcon 9. В ее конструкцию планируется интегрировать более мощную комплектацию Block 5, которая в итоге позволит восстанавливать ракету после неудач. Если наработки удастся претворить в жизнь, то ракету можно будет запускать в космос до 10 раз.

В планах Илона Маска также имеется пункт о подготовке носителя Falcon Heavy, пуск которого был намечен на последние числа декабря.

Между тем ранее ученые заявили, что колонизация Марса потребует слишком больших ресурсов.