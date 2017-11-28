США усилили санкции против России 1 28.11.2017, 23:15

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Новые ограничения введены в соответствии Законом о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии.

Министерство финансов США сообщило о введении действие с 28 ноября поправок к принятым ранее директивам о сокращении сроков кредитования российских компаний, включенных в санкционные списки,

Изменения касаются поправок к директивам о наложении ограничений на российские финансовый и энергетический сектора, принятым 29 сентября, говорится в пресс-релизе Минфина США от 28 ноября.

Поправками предусмотрен запрет предоставлять финансирование и осуществлять другие операции с российскими финансовыми компаниями сроком более чем на 14 дней. Ранее это ограничение составляло 30 дней.

В энергетическом секторе сроки кредитования сокращены с 90 до 60 дней.

Новые ограничения введены в соответствии Законом о борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии (CRIEEA).

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список российских компаний, связанных с разведкой и оборонным сектором, которые попадут под американские санкции.

В перечень входят более 30 компаний и ведомств из России, в том числе и таких как Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки. Также там значатся концерны "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" , Главное управление Генштаба ВС РФ.