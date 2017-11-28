Как белорусская семья бросила все ради мечты 28.11.2017, 23:25

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Супруги Ягор и Зося ради занятия фольком освоили музыкальную грамоту и вложили все деньги в свою мечту.

Как костоправ на «Песняров» замахнулся

На концертах группы «Ягорава гара» можно и заплакать, и пуститься в пляс - даже если танцевать ты не умеешь, а к народной песне относишься скептически. Но квартет голосов и невероятная по нашим временам аутентичность звучания просто завораживают! И никогда не подумаешь, что лидер группы пять лет назад был далек от музыки, пишет kp.by.

Хотя в детстве Игорь Архипов немного учился игре на баяне, в юности бренчал на гитаре и даже хотел создать рок-группу, но после армии (тогда рванул Чернобыль) уехал в Монголию работать электромонтажником. Когда вернулся, отучился на медбрата, прошел курсы массажа, закончил Су-Джок-академию. Работал массажистом в Москве и Гомеле в оздоровительных центрах, психологом в благотворительных организациях. Со временем зарегистрировался как предприниматель. А гомельчане его знали еще и как потомственного травника… Но ближе к полтиннику Игорю захотелось встряски:

Каждый музыкант в группе владеет сразу несколькими инструментами, а идея Ягора – совместить фольк и современный звук.

Фото: личный архив

- Сначала заочно получил диплом по специальности «управление предприятием», в то же время заинтересовался дохристианской историей Беларуси. Попросился в Ветковский район с музейщиками в экспедицию, где осознал: народные песни звучат здесь как-то по-другому. И тут я загорелся: это можно и со сцены сыграть иначе! Я ведь с юности любил переделывать песни, в голове добавлял звуки, инструменты - фактически занимался аранжировками. В общем, на свой 50-й день рождения пять лет назад собрал друзей и объявил: создаю фолк-группу! Все подумали, что я хочу стать спонсором, но я-то собирался играть в ней и писать песни…

И с первой же песней уже не Игорь, а Ягор Палешук (новое имя он считает отметкой внутренней трансформации) замахнулся на наследие «Песняров».

- «Ой, дубе» ансамбль пел в 1980-х, мне хотелось ее сделать более лирической. Обработку делал под гитару - единственный инструмент, которым более-менее владел.

Но Палешук не видел группу, названную «Ягоравай гарой», бардовским фолком под гитару. Именно поэтому решил осваивать с нуля народные инструменты и музыкальную грамоту.

Это только небольшая часть коллекции инструментов, которые используют музыканты группы для выступлений: крупные стоят под $400, а мелкие примерно по $100.

Фото: личный архив

Чтобы научиться играть на гуслях, брал уроки по скайпу

На этом этапе Игорь, ставший Ягором, остро почувствовал: в 50 лет осваивать что-то с нуля - дело совсем непростое. Для начала взялся за гусли: мол, к гитаре они будут поближе:

- Заказал инструмент у Алеся Чумакова из «Старога Ольсы», раз пять к нему ездил на уроки за азами, по скайпу мне дал уроки Максим Анухин из группы Hvarna. А в Гомеле взял еще с десяток уроков гитары у Игоря Шошина. Этим людям очень благодарен за поддержку, потому что часто замечал: опытные музыканты не спешат делиться секретами профессии.

Все свои накопления Палешук вкладывал в инструменты. Покупал их по потребности, но дуды, сопелки, жалейки в коллекции обязательны в нескольких вариантах - звучат-то они по-разному.

- Были у меня цимбалы, они зазвучали с приходом в группу Ирины Глушец, которая в детстве на них занималась. Потом посоветовал Ире купить традиционные. Но инструменты ручной работы - удовольствие недешевое. Был у меня небольшой денежный запас - хотел купить машину, с женой в отпуск съездить в экзотическую страну вроде Индии… Но все деньги пошли в дело. При этом супруга Зося отнеслась с пониманием к моему увлечению - только наблюдала, как тают средства в копилке.

Совсем скоро, надеется Ягор, коллектив полностью перейдет на профессиональные рельсы.

Фото: личный архив

Более того, через полгода с момента основания «Ягоравай гары» Зося, которая прежде преподавала уроки творчества в центре для трудных подростков, попросилась приходить на репетиции и петь. А когда дело дошло до выступлений, Зося пошла в музыкальную школу. Полгода она ходила на блок-флейту, теперь изучает скрипку. И все, что она учила в школе, дома с Ягором разбирала вместе. Он говорит: такое решение жены было для него поводом для еще большего к ней уважения. Кстати, Зося еще и ремесленник - одна из немногих белорусских ткачих. В их с Ягором квартире даже стоит настоящий ткацкий станок из деревни.

Вместе семья решила расстаться с домом в деревне - это единственная мечта Ягора, которую он смог осуществить на свои накопления. И снова вместо отпуска деньги пошли в пользу группы: Ягор продал свою видавшую виды «Рено Лагуна», где инструменты чуть ли не на головах лежали, и купил минивэн.

Ради того, чтобы с комфортом ездить на концерты, Ягор и Зося пожертвовали домиком в деревне и отпуском, купив новую машину - довольно вместительный минивэн.

Фото: личный архив

- Когда 7 человек выходят из минивэна, а затем еще и достают инструменты, организаторы фестивалей только рты открывают: как вы там поместились?

Спустя время новая группа стала появляться на различных площадках. Главные выступления «Ягоравай гары» в 2017-м - «Славянская ярмарка» в Питере на одной сцене с «Иваном Купалой», «Мельницей» и «Белорусскими песнярами» и фестиваль культур во Вроцлаве.

- В Польшу нас отобрали по видеоролику в YouTube - предложили выступить в клубе-ресторане в стенах старого монастыря, - рассказывает Ягор. - Сделали программу от традиционных вещей до драйвовых - и нас полчаса вызывали на бис, даже посетители ресторана подтянулись чуть не с тарелками. А еще один важный концерт отыграем через месяц с Иваном Кирчуком из этно-трио «Троица». Для меня Иван Иванович - первый после Мулявина!

Пока на повестке дня у группы - собрать деньги для записи нового альбома.

Фото: личный архив

О гонорарах заговорили через пять лет

Бизнес-планов Ягор не строил, но уверен: еще год - два - и «Ягорава гара» полностью перейдет на профессиональные рельсы. А значит, и заработки будут повыше.

- Надо 3 - 4 больших концерта в месяц, чтобы группа состоялась коммерчески. А планка дохода, чтобы все мы могли заниматься только музыкой, должна превышать среднюю зарплату у каждого из нас. Этот год уже показал - мы можем хорошо зарабатывать.

Кстати, о гонорарах «Ягорава гара» заговорила только теперь, на пятом году работы.

- Первое время мы выступали бесплатно - набирали сценический опыт, некоторую популярность, смотрели, как публика реагирует. Теперь же решили идти бесплатно только на массовые мероприятия, где нас могут увидеть многие. Так попали на телеэкран в «Золотой коллекции белорусской эстрады» канала СТВ. Это шоу принесло просмотры выступления в YouТube: ролик набрал порядка 30 тысяч просмотров - немало для гомельской группы.

Выступает группа и в барах, и в центре культуры, и на «Дажынках» - репертуар есть под любую публику:

- Я в последнее время сделал упор на синт-поп, сейчас разучиваем песню с рэпом. Но крупное фолк-движение есть только в Минске: тут мы выступали на «Купальскiм коле», «Свяце сонца» и «Камяніцы», дали пару клубных концертов. А вообще, я человек целеустремленный. Готов и время жертвовать для работы, и материально вложиться. Вот у нас 4 года нет отпуска, но внутреннее удовлетворение большое. Надо быть готовым от чего-то отказаться, чтобы приобрести другое.

Что понадобилось для создания группы?

- Крупный инструмент - вроде дуды, цимбал, гуслей - хорошего качества стоит под $400. Мелкие обойдутся в $100.

- Платные уроки в музыкальной школе - 5 - 10 рублей.

- Написание песен, сведение и оформление альбома - все это делает Ягор. Студия и работа звукорежиссера - $10 в час.

- Группа выступает в аутентичной народной одежде, поэтому в экспедициях собирает не только песни, но и просит старшее поколение подарить или продать одежду. На девушках «Ягоравай гары» как раз такие наряды, а вот мужского сохранилось мало - рубахи Палешука реконструировали под заказ. В зависимости об объема вышивки цена начинается от $50.

- Для записи нового альбома группа объявила сбор денег в интернете. По самым скромным подсчетам, с учетом того, что большинство работы музыканты выполнят сами, им понадобится более 4500 тысяч рублей.

Какой доход приносит?

Ягор говорит, что заработать $100 на музыканта с концерта сегодня вполне реально для любой фольк-группы. А вот «Ягорава гара» сейчас - коллектив Городского центра культуры, где у него своя репетиционная точка, а Ягор и Зося получают зарплату, среднюю для работников культуры. Продолжают работать на своих прежних местах и другие участники команды. Продажа дисков - до 5 евро за штуку, но если на концерте в Польше можно и сотню CD продать, то в Беларуси 5 - 10 дисков, проданных на концерте, - удача.