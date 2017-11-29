Cанкции США ударят по семи категориям близких к Путину бизнесменов и чиновников 1 29.11.2017, 7:35

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Американцы будут точечно бить по разбогатевшим благодаря близости к Кремлю.

Новые санкции США, применение которых обусловлено законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", коснутся семи категорий российской элиты. Об этом рассказал "Независимой газете" один из авторов рекомендаций по составлению санкционного списка, старший научный сотрудник Atlantic Council, экономический аналитик Андерс Аслунд.

По его словам, не все российские состоятельные люди должны быть подвергнуты санкциям, а только те, кто "напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности".

"Наша цель – не наказать российских бизнесменов за то, что они являются бизнесменами, а предложить им правильный стимул не идти на преступное сотрудничество с Кремлем", – сказал он.

Первая категория лиц в санкционном списке – большие предприниматели, которые работают с Кремлем над агрессивными действиями за рубежом, такими как управление наемниками в Украине и Сирии или продвижение дезинформационной или кибервойны, сказал аналитик.

Вторая группа – это близкий круг президента России Владимира Путина, идентифицированный оппозиционными политиками Борисом Немцовым и Владимиром Миловым.

Третья категория – дети лиц из "ближнего круга", которые получили "внушительное богатство и высокие руководящие посты".

Четвертая группа – личные друзья Путина, которые, как выясняется благодаря "панамскому досье" или российскому Forbes, хранят у себя его богатства.

Пятая – крупные предприниматели, которые "хорошо заработали от прямого бизнеса с Кремлем", владеют компаниями совместно с приближенными Путина или служат "ширмой" для кремлевских лидеров.

К шестой категории американский аналитик причислил тех руководителей государственных предприятий, которые получили свои посты благодаря близким отношениям с российским лидером и пользуются ими в собственных интересах.

Седьмой пункт – компании, которые принадлежат этим людям, добавил Аслунд.

2 августа президент США Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России. Перед этим законопроект поддержали две палаты Конгресса: 25 июля – Палата представителей (за проголосовали 419 конгрессменов, против – трое, воздержались – 12), 27 июля – Сенат (за были 98 сенаторов, против – двое).

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю. Срок составления санкционных списков истекает 2 февраля 2018 года.