Датчики-лжецы и другие сюрпризы для водителей в Минске 4 29.11.2017, 7:43

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Какие услуги предлагают и сколько стоят паркинги в центре столицы.

Недалек тот час, когда некоторые автомобилисты задумаются над тем, где поставить машину зимой на хранение. Особенно это актуально для автомобилистов, живущих в центре столицы, где найти место даже для ночевки авто проблематично, а аренда гаража не всегда удобна. Портал tut.by посмотрел парковки в пределах первого кольца и оценил крытые стоянки в центре Минска.

От рубля до пяти, первый час дороже

Недостаток у всех парковок общий — стоимость. Причем, первый час обычно дороже, чем последующие: стоимость часовой парковки варьируется от 1 до 5 рублей. Например, рубль за 60 минут просят в паркинге ТРЦ Galleria Minsk, однако первые 4 часа действует «безлимит» за 2 рубля — в перерасчете на час выходит 50 копеек.

Большинство паркингов в Минске больше всего берут за первый час, после которого обычно действуют сниженные расценки. В ТЦ «Атлантик» возле Комаровского рынка второй час дешевле почти в 4 раза, а в «Силуэте» — примерно в 6 раз. Такой же логикой руководствуются и в подземной «Столице».

В Минске стала развиваться и долгосрочная аренда машиноместа. Такая возможность действует как минимум в двух паркингах — в ТРЦ Galleria Minsk и ТЦ «Немига 3».

Столичные паркинги худо-бедно переходят на новые технологии. Платить через паркоматы можно в торговых центрах Galileo, Galleria Minsk и «Немига 3». Но кое-где силен принцип «люди дешевле»: в паркинге ТЦ «Столица» стоит будка, а на въезде в ТЦ «Метрополь» встречает мужчина, который выдает талоны.

Минские паркинги не слишком-то балуют автовладельцев. Далеко не все оснащены удобной навигацией и автомойками или электрозаправками. Да и найти автомобиль на стоянке — еще тот квест: отсутствие указателей и номеров над машиноместами, которыми не обладают паркинги постарше, вынуждают тренировать память.

Правда, все паркинги включают лифты, а в некоторых случаях — весьма габаритные, чтобы влезли и тележки с продуктами.

Места, цены и датчики-лжецы

В радиусе первого кольца построено всего пять крытых стоянок. На паркинге в ТРЦ Galleria Minsk каждый этаж имеет свой цвет, места пронумерованы, над головой горят разноцветные огни, а для оплаты установлены паркоматы. Первые полгода паркинг работал бесплатно, а потом, как и обещал, ввел тарифы и проиграл… В первый месяц паркинг потерял половину трафика, но потом отыграл треть. Если раньше вереницы машин тянулись до 4 этажа, то теперь хватает и трех уровней и дворов местных жильцов.

Популярным и вместе с тем спорным оказался паркинг под ТЦ «Метрополь» на 88 мест. Места здесь не обозначены, разметка едва заметна, да еще можно кружить в поисках свободного пространства. Но есть и плюсы: паркинг отапливаемый и включает автомойку, а просят 3 рубля за час стоянки. Рядом час стоянки в ТЦ «Немига-3» стоит 2 рубля.

В паркинге на площади Независимости, который «оживает» зимой, цены «кусаются» круглый год — 3 рубля за час. Смущает и навигация: в подземных ярусах и проходах можно и потеряться. Но зато в центре города, да и относительно тепло зимой.

Паркинг в ТРЦ Galileo радует и свободными местами, и ценами. Правда, разметка не идеальна, а водители нередко жалуются на «обманчивые» датчики: горит зеленый, а когда подъезжаешь, видишь, что место уже занято. В остальном без замечаний: паркомат исправно выдает сдачу, а на лифте можно попасть на любой этаж торгового центра.

Кроме многоуровневых паркингов, в Минске в пределах первого кольца, пожалуй, не осталось ни одной бесплатной парковки. Сейчас плоскостных стоянок в Минске насчитывается более тридцати стоянок с общей численностью мест более 2000. Стоимость одного часа в большинстве их них 1−2 рубля для легковых авто, но есть стоянки, стоимость часа которых достигает пяти рублей за час.