Белоруска нашла в Крыму похищенного четыре года назад сына 14 29.11.2017, 7:48

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В июне 2013-го отец, как обычно, взял сына на выходные к себе в Гомель.

27 ноября в крымском городе Керчь разыгралась драма: мужчина вызвал полицию на женщину, которая якобы хотела забрать его сына. Все оказалось в точности до наоборот: спустя 4 года мать нашла похищенного и вывезенного из Беларуси сына. Информация о поиске 10-летнего Романа Смолева до сих пор на сайте Интерпола, но он уже едет домой, пишет tut.by.

Подарок на день рождения

В июне 2013-го поисковый отряд «Ангел» сообщил о розыске 5-летнего Романа Смолева из Минска. Родители мальчика в разводе. Отец, как обычно, взял сына на выходные к себе в Гомель — и пропал вместе с ним. Как станет известно позже, на целых 4 года.

Мама мальчика предполагала, что бывший супруг увез его за границу: периодически поступали сообщения, что похожего мальчика видели то в России, то в Украине.

По факту безвестного исчезновения Ромы Смолева было возбуждено уголовное дело. Его объявили в международный розыск. Но результатов не было.

Скриншот взят с сайта Интерпола

В день рождения мальчика, 19 ноября 2017-го, поисковики из отряда «Ангел» попросили российских коллег еще раз разместить ориентировку. И случилось чудо: из Керчи позвонили две женщины — они узнали ребенка.

Мать Светлана Руденкова в спешном порядке собрала все необходимые документы и в одиночку отправилась за сыном.

«Четыре с половиной года ищу сына по всему белому свету»

Уже 28 ноября издание «Керчь.ФМ» сообщило: днем ранее в их редакцию обратился мужчина и заявил, что некая женщина пыталась забрать его ребенка «по левой бумажке».

«Приезжайте, тут одна гражданка пытается по бумажке, по ксерокопии, исполнить решение иностранного суда. (…) Тут какие-то две бабы сначала его силой тянули, потом сотрудники полиции пресекли беспредел. Они сильно напугали ребенка», — публикует издание аудиозапись разговора с местным жителем Александром. Это оказался тот самый разыскиваемый Александр Смолев.

Мужчина умолчал, что бывшую супругу сопровождали сотрудники полиции и органы опеки.

Сама белоруска на камеру журналистам поделилась бедой: «Четыре с половиной года по всему белому свету: с газетами, с поисковиками». Она показала паспорт сына, оригинал его свидетельства о рождении и детские фото. А также решение суда от ноября 2013-го о лишении отца ребенка родительских прав за нарушение порядка встреч — за то, что фактически похитил мальчика.

«Были подняты полиция, прокуратура, ФСБ»

В интервью Светлана Руденкова рассказала: сейчас она уже в аэропорту Симферополя и ждет самолета в Москву, а потом в Минск. Вместе с сыном. Два последних дня женщина провела фактически без еды и без сна — с утра понедельника, когда пришла в отделение полиции в Керчи.

По решению белорусского суда, единственный законный представитель мальчика — его мама, и только с ней он может проживать на родине — в Беларуси. Министерством иностранных дел Беларуси был подготовлен документ о возвращении его на родину.

«Нас так хорошо встретили в Крыму! Настолько грамотно и профессионально, человечно! — сквозь слезы рассказывает минчанка. — Были подняты полиция, прокуратура, ФСБ. Ну все! И везде говорили: «У нас такое впервые в нашей практике, просто детективная история…»

Отец мальчика. Скриншот из видео: kerch.fm

Для разбирательства супругов доставили в отделение полиции. Там мужчина остается до сих пор. По словам белоруски, он так и не смог предоставить полиции никаких документов, кроме просроченного паспорта и водительских прав.

Зато дома нашли паспорт на фамилию Ковалев. Предполагают, что в июне 2013-го мужчина пересек белорусско-российскую границу, а потом вывез сына в Украину по документам на чужую фамилию.

«Пока нашли сына, пока объездили все интернаты и школы… Наверное, с Ромой занимался надомный учитель, в школах он не был зарегистрирован, — рассказывает Светлана. — Я не знаю, что будет дальше и даст ли он мне жизни (о бывшем супруге. — Прим. TUT.BY)».

По ее словам, бывший супруг встретил ее оскорблениями, так же как и сотрудников полиции. Мальчик испуган, с ним работали местные психологи — но это лишь начало сложного возвращения домой.

«Сегодня он целый день со мной. Разговариваем. Какими-то путями. Очень сложными. И вот летим домой — а что будет дальше, мы не знаем. Как нас встретят, помогут ли нам или бросят на произвол судьбы?» — плачет Светлана Руденкова.

Она просит помощи у белорусских специалистов в адаптации ребенка.

«А сейчас я мечтаю вскочить в этот самолет и улететь хоть куда!» — сказала она во время разговора с журналистом вечером 28 ноября за несколько часов до вылета.

Светлана надеется, что уже в среду утром она будет дома в Минске.