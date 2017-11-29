Видеофакт: Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству 5 29.11.2017, 7:53

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В этом году будет отмечаться 200-е Рождество в стенах резиденции президентов США.

Первая леди США Меланья Трамп приняла активное участие в украшении Белого дома накануне рождественских праздников. Кадры приготовлений размещены на аккаунте Белого дома в YouTube.

Усилиями волонтеров резиденция президента преобразилась. Установлено 53 маленьких елки с 18 тыс. фонариков, информирует Fox News. Новогодние представления будут включать фрагменты балета "Щелкунчик", а кондитеры испекут для туристов пряничные копии Белого дома.

Первая леди наблюдает за балетом в Белом доме

Фото: EPA

Как сообщает телеканал, недоброжелатели в соцсетях пишут, что Меланья Трамп черпала свое вдохновение в фильмах "Хроники Нарнии" и "Ведьма из Блэр", намекая на необычные дизайнерские ходы.

В 2017 году отмечается 200-я годовщина празднования Рождества в стенах Белого дома.

Чета Трампов впервые будет принимать гостей в качестве хозяев резиденции.